Дочь Юлии Началовой рассказала о последней встрече с ней: «У мамы сильно болела нога»

13 марта 2019-го Юлию Началову ввели в медикаментозную кому, а 16-го она скончалась после проведенной операции на ноге (врачи сделали ее несмотря на то, что раньше она запрещала им это).

Дочь Юлии Началовой и ее второго супруга Евгения Алдонина Вера узнала о трагедии последней. О смерти мамы ей рассказал отец, когда встречал в аэропорту после ее возвращения из-за границы, куда она летала с классом.

«В последний раз я видела маму живой 7 марта. У меня было выступление в школе, но она не смогла прийти. У нее сильно болела нога. После школы я подарила ей большой букет, а мама пожелала мне всего хорошего», — рассказала 14-летняя Вера в студии программы. Девочка добавила, что до сих пор не смирилась с потерей и возит на кладбище игрушки. «В день похорон мне было очень больно, но я держалась, старалась не плакать», — вспомнила Вера.

В первой части программы родители и друзья Началовой обвинили ее первого мужа Дмитрия Ланского в том, что проблемы со здоровьем у Юлии начались из-за его тирании. Он постоянно попрекал юную жену лишним весом. Юлия села на жесткую диету, довела себя до анорексии, из-за чего у нее отказали почки, и как следствие начались и другие проблемы со здоровьем.

«Он говорил, что она жирная. Он ничтожество!», — заявила в студии Лариса Долина, едва сдерживая слезы.