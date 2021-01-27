Дочь Юлии Началовой рассказала о последней встрече с ней: «У мамы сильно болела нога»
Фото: Starface
Юлия Началова скончалась из-за осложнений хронических болезней, вызванных сепсисом. Певица говорила, что у нее в 35 лет организм старой женщины: подагра, сахарный диабет, волчанка... Но всегда жизнерадостная она скрывала от посторонних глаз, какую боль испытывает. До последнего Юлия не отказывалась от туфель на высоких каблуках, хотя они приносили ей невыносимые страдания и вообще были противопоказаны. «Я должна быть красивой», — говорила она.
Это стремление к идеалу, который невозможно достичь, и сыграло с певицей злую шутку. Весной 2019-го она сильно натерла ногу, образовалась мозоль, которая позже стала гноиться. Но Юлия Началова не обратилась к врачу, а стала заниматься самолечением, что смертельно опасно при ее заболеваниях. В больницу она попала, только когда стала терять сознание. Медики диагностировали ей начинающуюся гангрену и рекомендовали удалить палец на ноге. Юлия категорически отказалась, что стало точкой невозврата.
В программе «Док-Ток» опубликовали последние голосовые сообщения певицы, которые она слала близким из реанимации. «Мне очень плохо, хочу скорее выкарабкаться», — прозвучал в студии ослабленный голос Юлии.
От поклонников она скрывала правду до последнего. Из реанимации Юлия дала распоряжение пресс-секретарю Анне Исаевой не сообщать о ее здоровье. «Я опубликовала фото из Рима. Говори всем, что у меня появилось свободное время и я улетела туда отдохнуть», — надиктовала ослабленная певица. Но после, когда ей стало совсем плохо, попросила Анну сообщить, что проходит плановое обследование. «Все артисты отправляются на диагностику, когда у них есть время», — сказала Началова за несколько дней до смерти.
13 марта 2019-го Юлию Началову ввели в медикаментозную кому, а 16-го она скончалась после проведенной операции на ноге (врачи сделали ее несмотря на то, что раньше она запрещала им это).
Дочь Юлии Началовой и ее второго супруга Евгения Алдонина Вера узнала о трагедии последней. О смерти мамы ей рассказал отец, когда встречал в аэропорту после ее возвращения из-за границы, куда она летала с классом.
«В последний раз я видела маму живой 7 марта. У меня было выступление в школе, но она не смогла прийти. У нее сильно болела нога. После школы я подарила ей большой букет, а мама пожелала мне всего хорошего», — рассказала 14-летняя Вера в студии программы. Девочка добавила, что до сих пор не смирилась с потерей и возит на кладбище игрушки. «В день похорон мне было очень больно, но я держалась, старалась не плакать», — вспомнила Вера.
В первой части программы родители и друзья Началовой обвинили ее первого мужа Дмитрия Ланского в том, что проблемы со здоровьем у Юлии начались из-за его тирании. Он постоянно попрекал юную жену лишним весом. Юлия села на жесткую диету, довела себя до анорексии, из-за чего у нее отказали почки, и как следствие начались и другие проблемы со здоровьем.
«Он говорил, что она жирная. Он ничтожество!», — заявила в студии Лариса Долина, едва сдерживая слезы.
Фото и видео: Instagram Юлии и Таисии Началовых, Starface, кадры программы
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