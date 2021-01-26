Лариса Долина резко высказалась о первом муже Юлии Началовой: «Он ничтожество!»
Фото: Starface
31 января Юлия Началова могла бы отметить 40-летний юбилей. Но в марте исполнится два года, как певица скоропостижно ушла из жизни. В студии программы «Док-Ток» воспроизвели последние дни жизни певицы, родители и друзья Юлии рассказали, почему ее судьба сложилась так трагично.
После того как Юлия скончалась, поклонники обрушились с критикой на ее первого мужа, экс-солиста группы «Премьер-министр» Дмитрия Ланского. Юлия и Дмитрий поженились совсем молодыми: ей было всего 18 лет, ему чуть за 20. Родители и близкие не одобряли этот брак, но ничего не говорили, так как видели, что Юля слепа от любви.
Фото: Кадр программы
«Я знал, что толкового ничего не выйдет из этого брака. Ни у нее мозгов не было, как у взрослого человека, ни у него. Я видел, что они веселятся, тусуются. Но это все тогда казалось скоротечным», — рассказал отец певицы Виктор Началов.
Родные певицы отметили, что, будучи в браке, Ланской постоянно делал замечания по поводу лишнего веса жены. И она решила худеть: села на жесткую диету, полностью отказавшись от пищи и воды. Скоро есть ей не хотеть вовсе. И у нее началась анорексия. Из-за этого возникли проблемы с почками, следствием чего стала подагра (диагноз поставили в 2010 году).
Близкая подруга Началовой и крестная мать ее дочери Веры, народная артистка Лариса Долина рассказала, что не одобряла этот брак. По ее мнению, именно Дмитрий стал причиной трагедий в жизни Юлии. «Он не просто говорил, что у нее лишние килограммы. Он говорил, что она жирная», — еле сдерживая слезы, рассказала Лариса Долина.
На вопрос, не пыталась ли она позвонить ему, поговорить и образумить, она удивилась: «Я?! Да кто он такой? Он ничтожество!», — не сдержала она эмоций.
Виктор Началов добавил, что окончательно Юлию подкосила измена мужа. Она застала его дома в постели с другой женщиной, раньше вернувшись с гастролей. «Она повзрослела лет на 20», — отметил убитый горем отец.
После смерти Юли Дмитрий Ланской отрицал все обвинения в свой адрес и даже гневно просил оставить его в покое.
Юлия Началова, по словам близких, всегда хотела быть идеальной, это ее и подвело. Даже когда она уже много лет мучилась от подагры и нестерпимых болей, она выходила на сцену на высоких каблуках. «Как я могу быть некрасивой?», — говорила она.
Пресс-секретарь певицы Анна Исаева рассказала, что в последние годы Юлия еле передвигалась: «Она, выходя из машины, руками переставляла одну ногу, затем также вторую. Она могла ходить, только отперевшись на кого-то».
Незадолго до смерти Началова натерла обувью палец на ноге, у нее началось нагноение. Но к врачу она не поехала, а стала заниматься самолечением. И когда в крови уже начался воспалительный процесс и она упала в обморок, ее экстренно госпитализировали. Врачи предложили певице ампутировать палец, но она категорически отказалась, несмотря на то, что ситуация осложнялась еще и сахарным диабетом. В итоге в организме начался сепсис, и вскоре органы артистки отказали. Она не позволила медикам спасти себя.
«Мне так плохо. Я хочу скорее выкарабкаться», — прозвучало в эфире голосовое сообщение, которое Юлия незадолго до смерти отправила близким.
Фото и видео: Instagram Таисии Началовой, Starface, кадры программы «Док-Ток»
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