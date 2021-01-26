Лариса Долина резко высказалась о первом муже Юлии Началовой: «Он ничтожество!»

Виктор Началов добавил, что окончательно Юлию подкосила измена мужа. Она застала его дома в постели с другой женщиной, раньше вернувшись с гастролей. «Она повзрослела лет на 20», — отметил убитый горем отец.

После смерти Юли Дмитрий Ланской отрицал все обвинения в свой адрес и даже гневно просил оставить его в покое.

Юлия Началова, по словам близких, всегда хотела быть идеальной, это ее и подвело. Даже когда она уже много лет мучилась от подагры и нестерпимых болей, она выходила на сцену на высоких каблуках. «Как я могу быть некрасивой?», — говорила она.

Пресс-секретарь певицы Анна Исаева рассказала, что в последние годы Юлия еле передвигалась: «Она, выходя из машины, руками переставляла одну ногу, затем также вторую. Она могла ходить, только отперевшись на кого-то».

Незадолго до смерти Началова натерла обувью палец на ноге, у нее началось нагноение. Но к врачу она не поехала, а стала заниматься самолечением. И когда в крови уже начался воспалительный процесс и она упала в обморок, ее экстренно госпитализировали. Врачи предложили певице ампутировать палец, но она категорически отказалась, несмотря на то, что ситуация осложнялась еще и сахарным диабетом. В итоге в организме начался сепсис, и вскоре органы артистки отказали. Она не позволила медикам спасти себя.

«Мне так плохо. Я хочу скорее выкарабкаться», — прозвучало в эфире голосовое сообщение, которое Юлия незадолго до смерти отправила близким.