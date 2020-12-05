Виктория Боня в сияющем макси закатила голливудскую вечеринку в честь 41-летия
Фото: @victoriabonya / Instagram
27 ноября Виктория Боня отметила свое 41-летие, однако только. спустя неделю по приезде в Москву она решила с размахом устроить мероприятие по торжественному случаю. В пятницу вечером светская львица закатила вечеринку в голливудском стиле и пригласила немало звездных гостей, среди которых оказалась Анна Седокова, Эвелина Бледанс, Андрей Малахов, Марат Сафин и другие. К слову, появление на дне рождения последнего вызвало особый интерес у публики и подогрело слухи об их романе. Сама Виктория за время дня рождения сменила два образа. Сначала звезда появилась в полупрозрачном платье-макси с кружевными вставками и сияющими деталями. Волосы Виктории уложили согласно голливудским канонам: крупными локонами, а макияж сделали с акцентом на пышных губах.
Спустя время Виктория сменила наряд на более откровенный. Звезда появилась на сцене в одном белоснежном жакете и брюках с сияющей отделкой. К образу стилисты подобрали чокер из бриллиантов и изменили прическу: сделали прикорневой объем и чуть выпрямили волосы. Сама Виктория осталась в восторге от образа роковой красотки.
Фото: @victoriabonya / Instagram
Напомним, в начале осени Виктория Боня поделилась с поклонниками новыми фото, сделанными во время путешествия по Италии. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, телеведущая решила провести выходные не в квартире в Монако, а на живописном берегу в компании профессионального спортсмена. Звезда удивила фолловеров новым фото с известным красавцем и экс-первой ракеткой мира Маратом Сафиным. Под совместным снимком теледива написала: «Как классно иметь человека, который спонтанно готов сорваться в Италию, не раздумывая ни минуты», чем спровоцировала расспросы о возможном романе звезд. Кстати, Марат тоже живет вдалеке от родины и давно стал соседом Виктории в Монако. На расспросы любопытных фолловеров звезда решила не отвечать и сохранить все в тайне.
Фото: @victoriabonya / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Виктория Боня отметила день рождения фотографией в ванной: «Разменяла пятый десяток». Телеведущую тепло поздравили поклонники в Instagram. Виктория Боня празднует свой день рождения — и отметила его необычным постом в Instagram. На фотографии в честь праздника она сидит в огромной ванной с надписью «Королева ночи». «Happy birthday to mе. Ну все, я разменяла 5-ый десяток... Принимаю поздравления...», — пишет Виктория.
Фото: Instagram
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