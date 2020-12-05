Виктория Боня в сияющем макси закатила голливудскую вечеринку в честь 41-летия

Напомним, в начале осени Виктория Боня поделилась с поклонниками новыми фото, сделанными во время путешествия по Италии. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, телеведущая решила провести выходные не в квартире в Монако, а на живописном берегу в компании профессионального спортсмена. Звезда удивила фолловеров новым фото с известным красавцем и экс-первой ракеткой мира Маратом Сафиным. Под совместным снимком теледива написала: «Как классно иметь человека, который спонтанно готов сорваться в Италию, не раздумывая ни минуты», чем спровоцировала расспросы о возможном романе звезд. Кстати, Марат тоже живет вдалеке от родины и давно стал соседом Виктории в Монако. На расспросы любопытных фолловеров звезда решила не отвечать и сохранить все в тайне.