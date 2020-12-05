Анна Седокова блеснула стройными ногами в атласном жакете на боди: «До мурашек»

К слову, недавно мы писали, как роковая красотка Анна Седокова блеснула стройными ногами в одном жакете. 37-летняя певица показала первые кадры эффектной фотосессии в студии. Анна Седокова нередко экспериментирует с образами. Для фотосессий и светских мероприятий певица выбирает дерзкие наряды и делает вечерний макияж и укладку.

А вам понравился новый образ Анны Седоковой? Делитесь своим мнением в комментариях!