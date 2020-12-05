Анна Седокова блеснула стройными ногами в атласном жакете на боди: «До мурашек»
Фото: @annasedokova / Instagram
Анна Седокова нередко экспериментирует с образами. Для фотосессий и светских мероприятий певица выбирает дерзкие наряды и делает вечерний макияж и укладку.В новой съемке роковая красотка Анна предстала в атласном жакете цвета неба, черном облегающем боди и колготках. Из аксессуаров певица предпочла крупные сияющее серьги, модные очки с необычной оправой и подвеска с крестиком. Певице сделали вечерний макияж с скульптурированием и черными стрелками. Волосы Анны уложили в тугой пучок, намеренно создав эффект «мокрой» укладки.
Фолловеры остались в восторге от нового дерзкого образа певицы и написали: «Ух, ты какая Красотка Шикарная», «Ой, кто это. Подруга агента 007?», «Ты красивая Аня. Желаю тебе много любви , добра и женского счастья», «Сногшибательная», «Как всегда шикарная», «Аня стройняшка», «До мурашек», «Красиво».
К слову, недавно мы писали, как роковая красотка Анна Седокова блеснула стройными ногами в одном жакете. 37-летняя певица показала первые кадры эффектной фотосессии в студии. Анна Седокова нередко экспериментирует с образами. Для фотосессий и светских мероприятий певица выбирает дерзкие наряды и делает вечерний макияж и укладку.
А вам понравился новый образ Анны Седоковой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @annasedokova / Instagram
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