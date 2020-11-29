Роковая красотка Виктория Боня примерила дерзкий образ из кожи
Фото: @victoriabonya / Instagram
Красотой Виктории Бони восхищаются миллионы пользователей Сети, там девушку очень часто называют «Русской Анджелиной Джоли».
Модель нередко восхищает поклонников и хейтеров эффектными фото в Instagram, на которых демонстрирует фигуру и красоту. 41-летней теледиве могут позавидовать даже 20-летние девушки, ведь Боня, действительно, выглядит потрясающе.
На новых снимках, опубликованных на странице Виктории в Instagram, она предстала в образе спорт-шик и примерила дерзкий образ из кожи. Актриса выбрала для фотосессии черный стильный трикотажный костюм с принтом и капюшоном, дополнили лук громоздкие кроссовки. Вторым нарядом звезды стал более элегантный и сексуальный костюм, состоящий из кожаных брюк, ультрамодных ботинок челси и приталенной белой рубашки.
Напомним, что совсем недавно мы писали о том, что Виктория Боня отметила день рождения.Бывшая участница российского реалити-шоу «Дом-2» отметила его необычным постом в Instagram. На фотографии в честь праздника она сидит в огромной ванной с надписью «Королева ночи».
Фото и видео:@victoriabonya / Instagram
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