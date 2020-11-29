Роковая красотка Виктория Боня примерила дерзкий образ из кожи

Красотой Виктории Бони восхищаются миллионы пользователей Сети, там девушку очень часто называют «Русской Анджелиной Джоли».

Модель нередко восхищает поклонников и хейтеров эффектными фото в Instagram, на которых демонстрирует фигуру и красоту. 41-летней теледиве могут позавидовать даже 20-летние девушки, ведь Боня, действительно, выглядит потрясающе.

На новых снимках, опубликованных на странице Виктории в Instagram, она предстала в образе спорт-шик и примерила дерзкий образ из кожи. Актриса выбрала для фотосессии черный стильный трикотажный костюм с принтом и капюшоном, дополнили лук громоздкие кроссовки. Вторым нарядом звезды стал более элегантный и сексуальный костюм, состоящий из кожаных брюк, ультрамодных ботинок челси и приталенной белой рубашки.