«Разменяла пятый десяток»: Виктория Боня отметила день рождения фотографией в ванной
Фото: www.instagram.com/victoriabonya/
Виктория Боня празднует свой день рождения – и отметила его необычным постом в Instagram. На фотографии в честь праздника она сидит в огромной ванной с надписью «Королева ночи».
«Happy birthday to mе. Ну все, я разменяла 5-ый десяток.. Принимаю поздравления... », – пишет Виктория.
Поклонники поздравили Викторию с днём рождения:
«Дорогая, Викочка! Пусть в твоей жизни происходят только счастливые события!!!!», «Шикарная внешность , не верь цифрам», «Виктория, с днем рождения. Вы очень большая умничка! Желаю быть и дальше такой доброй и позитивной барышней!возраст это просто цифры ведь, главное как вы будете в гармонии с любым возрастом!Еще раз с днем рождения», «Уверена, что тебя жду самые лучшие годы!!! С днём рождения!!!», «Будь счастлива!!! Самая красивая девочка!!!», «С днём рождения добрая душаааа, красоткааааа», «С Днём рождения, Виктория!!! Будьте счастливы! Большой любви и крепкого здоровья», «Вы тот случай, когда возраст только цифра и мотивация для окружающих, как можно удерживать свою красоту и здоровье образом жизни», «Вика, вам 25) Вы все врете)», «Ты такая красивая, такая искренняя».
Фото и видео: Instagram Виктории Бони
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