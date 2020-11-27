«Разменяла пятый десяток»: Виктория Боня отметила день рождения фотографией в ванной

Виктория Боня празднует свой день рождения – и отметила его необычным постом в Instagram. На фотографии в честь праздника она сидит в огромной ванной с надписью «Королева ночи».

«Happy birthday to mе. Ну все, я разменяла 5-ый десяток.. Принимаю поздравления... », – пишет Виктория.