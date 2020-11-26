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Виктория Боня прокомментировала слухи о романе с Маратом Сафиным: «Он очень красивый мужчина!»

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Виктория Боня и Марат Сафин

Фото: Instagram Виктории Бони

40-летняя звезда реалити Виктория Боня рассказала, какие отношения ее связывают со знаменитым теннисистом Маратом Сафиным, который после завершения карьеры ведет затворнический образ жизни.

«Я его ругаю за то, что он включил себе программу одиночества. Говорю: "Ну сколько можно уже? Марат, ты понимаешь, что ты секс-символ и звезда, что ты легенда?". Как такой красивый мужчина может быть в программе одиночества? Зачем? Он такой красивый! Просто еще не встретил свою единственную. Мы с ним знакомы много-много лет. Просто давно не виделись, летом он написал, что приедет в Монако — у него там квартира. Мы встретились, нам было много, что обсудить. У нас с ним похожие сценарии отношений с мужчинами и с женщинами. Мы дружим... Сейчас после съемок вместе поедем есть хачапури», — поделилась Боня в интервью шоу «Алена, блин!».

Виктория добавила, что уже планирует совместное путешествие c Маратом Сафиным: «Я хочу поехать с Маратом в Африку. Я поняла, что ему надо туда отправиться. А я поеду вместе с ним. Хочу, чтобы он почувствовал африканскую культуру, эти вибрации, огненную энергию. Проведу ему десятидневный курс... Он вернется и уже не захочет быть один, я вам гарантирую».

Также Виктория Боня заявила, что мечтает о крепкой семьей. Телеведущая хочет быть с мужчиной, с которым проживет всю жизнь, и родить сына.

Напомним, в начале осени Виктория Боня поделилась с поклонниками новыми фото, сделанными во время путешествия по Италии. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, телеведущая решила провести выходные не в квартире в Монако, а на живописном берегу в компании профессионального спортсмена. Звезда удивила фолловеров новым фото с известным красавцем и экс-первой ракеткой мира Маратом Сафиным. Под совместным снимком теледива написала: «Как классно иметь человека, который спонтанно готов сорваться в Италию, не раздумывая ни минуты», чем спровоцировала расспросы о возможном романе звезд. Кстати, Марат тоже живет вдалеке от родины и давно стал соседом Виктории в Монако. На расспросы любопытных фолловеров звезда решила не отвечать и сохранить все в тайне.

Фото: instagram

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