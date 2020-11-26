Виктория Боня прокомментировала слухи о романе с Маратом Сафиным: «Он очень красивый мужчина!»

«Я его ругаю за то, что он включил себе программу одиночества. Говорю: "Ну сколько можно уже? Марат, ты понимаешь, что ты секс-символ и звезда, что ты легенда?". Как такой красивый мужчина может быть в программе одиночества? Зачем? Он такой красивый! Просто еще не встретил свою единственную. Мы с ним знакомы много-много лет. Просто давно не виделись, летом он написал, что приедет в Монако — у него там квартира. Мы встретились, нам было много, что обсудить. У нас с ним похожие сценарии отношений с мужчинами и с женщинами. Мы дружим... Сейчас после съемок вместе поедем есть хачапури», — поделилась Боня в интервью шоу «Алена, блин!».

Виктория добавила, что уже планирует совместное путешествие c Маратом Сафиным: «Я хочу поехать с Маратом в Африку. Я поняла, что ему надо туда отправиться. А я поеду вместе с ним. Хочу, чтобы он почувствовал африканскую культуру, эти вибрации, огненную энергию. Проведу ему десятидневный курс... Он вернется и уже не захочет быть один, я вам гарантирую».

Также Виктория Боня заявила, что мечтает о крепкой семьей. Телеведущая хочет быть с мужчиной, с которым проживет всю жизнь, и родить сына.