«Новая пара?» Виктория Боня удивила фото с известным красавцем на отдыхе в Италии

Фолловеры мгновенно среагировали на новый пост Виктории и написали десятки комментариев, в которых с любопытством поинтересовались о личной жизни теледивы: «Новая пара?», «Вы все-таки сделали это?», «Хорош. Надо брать», «К такой женщине, как не сорваться ? Летел на всех парусах наверное», «Оч подходите другу другу», «Какие красивые оба», «Прекрасно смотритесь», «Ну очень симпатичная пара», «Красавцы какие нереальные !», «Так, что я пропустила?», «Он тебе подходит», «Красивые, вы пара?».

Ранее мы писали, как 40-летняя Виктория Боня в черном комбинезоне спровоцировала разговоры о новой беременности. Девушка хотела заинтриговать подписчиков, но столкнулась с неудобными предположениями.