«Новая пара?» Виктория Боня удивила фото с известным красавцем на отдыхе в Италии
Фото: @victoriabonya / Instagram
Телеведущая поделилась с поклонниками новым фото, сделанным во время путешествия по Италии. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, Виктория Боня решила провести выходные не в квартире в Монако, а на живописном берегу в компании профессионального спортсмена. Звезда удивила фолловеров новым фото с известным красавцем и экс-первой ракеткой мира Маратом Сафиным. Под совместным снимком теледива написала: «Как классно иметь человека, который спонтанно готов сорваться в Италию не раздумывая ни минуты))», чем спровоцировала расспросы о возможном романе звезд. Кстати, Марат тоже живет вдалеке от родины и давно стал соседом Виктории в Монако. На расспросы любопытных фолловеров звезда решила не отвечать и сохранить все в тайне.
Фолловеры мгновенно среагировали на новый пост Виктории и написали десятки комментариев, в которых с любопытством поинтересовались о личной жизни теледивы: «Новая пара?», «Вы все-таки сделали это?», «Хорош. Надо брать», «К такой женщине, как не сорваться ? Летел на всех парусах наверное», «Оч подходите другу другу», «Какие красивые оба», «Прекрасно смотритесь», «Ну очень симпатичная пара», «Красавцы какие нереальные !», «Так, что я пропустила?», «Он тебе подходит», «Красивые, вы пара?».
Ранее мы писали, как 40-летняя Виктория Боня в черном комбинезоне спровоцировала разговоры о новой беременности. Девушка хотела заинтриговать подписчиков, но столкнулась с неудобными предположениями.
Фото и видео: @victoriabonya / Instagram
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