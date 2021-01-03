«Бомбическая» Светлана Лобода блеснула точеной фигурой в образе Шакиры

Пользователи Сети написали десятки комментариев о красоте певицы: «Светлана Сергеевна, спасибо что мотивирует меня работать над собой», «Прям Шакира!», «Волшебного вам Нового Года», «Вы наша муза», «Мы тоже очень соскучились...ждем момент, когда сможем танцевать вместе с Вами на большой сцене», «Света, ты невероятна! Спасибо тебе и твоей команде за те эмоции, которые вы дарите. С Новым голом!», «Бомбическая наша! С Новым годом!».

К слову, недавно мы писали, как певица блеснула в шикарной шубе «из далматинцев» в пол и собрала комплименты.

А вам понравился новый образ Светланы Лободы? Делитесь своим мнением в комментариях!