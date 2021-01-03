«Бомбическая» Светлана Лобода блеснула точеной фигурой в образе Шакиры
Фото: @lobodaofficial / Instagram
Светлана Лобода восхитила своих поклонников шикарным образом в стиле популярной американской исполнительницы Шакиры и блеснула точеной фигурой. Певица появилась на сцене в коротком топе и черной пышной юбке с оборками. Стилисты сделали звезде сумасшедшую укладку — «львиную» гриву из десятков мелких кудряшек. Руки украсили многочисленные золотые браслеты, а из обуви она предпочла открытые черные лодочки на высоком каблуке. Завершила образ Светлана макияжем с глиттером на глазах и ярким контурингом.
Под снимками Светлана написала трогательный пост: «Огонь, страсть эмоции- это то, что видите со сцены вы. Многочасовой труд и бессонные ночи- это то, что проходим мы, чтобы радовать вас вновь и вновь. Но как бы ни был сложен этот путь, выходя на сцену и видя восторг в ваших глазах, другой судьбы я себе не желаю. С Праздниками, мои хорошие!! Желаю, чтобы 2021 принёс нам много-много встреч не с экранов телевизоров, а «вживую». Я очень соскучилась. Мне необходим наш обмен энергией. Хочу чувствовать вашу любовь! Всегда».
Пользователи Сети написали десятки комментариев о красоте певицы: «Светлана Сергеевна, спасибо что мотивирует меня работать над собой», «Прям Шакира!», «Волшебного вам Нового Года», «Вы наша муза», «Мы тоже очень соскучились...ждем момент, когда сможем танцевать вместе с Вами на большой сцене», «Света, ты невероятна! Спасибо тебе и твоей команде за те эмоции, которые вы дарите. С Новым голом!», «Бомбическая наша! С Новым годом!».
К слову, недавно мы писали, как певица блеснула в шикарной шубе «из далматинцев» в пол и собрала комплименты.
А вам понравился новый образ Светланы Лободы? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @lobodaofficial / Instagram
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