«Мое участие невозможно»: Светлана Лобода сорвала выступление на «Золотом граммофоне»
Фото: @lobodaofficial / Instagram
12 декабря на сцене «ВТБ Арены» прошла юбилейная 25-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». «Русское Радио» снова вручило драгоценные статуэтки самым популярным отечественным артистам, песни которых были на вершинах чартов. На сцене выступили Валерия, Полина Гагарина, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Дима Билан и многие другие. Однако одна из звезд решила покинуть концертный зал до начала премии. Светлана Лобода приняла решение не выступать на сцене и обвинила организаторов в крайнем непрофессионализме. О причинах отмены выступления Светлана сообщила изданию Super. Оказалось, что в программе концерта с таким же реквизитом, как у Светланы, будет выступать другая исполнительница.
Меня не возмущал тот факт, что у нас будет еще одна ванна на концерте, просто попросила: «Пожалуйста, поставьте номера, чтобы они не были друг за другом, потому что я считаю это неуважением по отношению к зрителю, непрофессионализмом, когда подряд идут два номера с одинаковыми реквизитами».
И когда мне в этом было отказано, я посчитала, что мое участие сегодня в «Золотом граммофоне» просто невозможно. Я считаю, что мы, как артисты, должны бороться за то, чтобы повышать качество наших выступлений на концертах и всевозможных съемках. И только таким образом мы можем поддерживать интерес нашего зрителя.
— поделилась Светлана Лобода
В конце сообщения певица извинилась перед поклонниками, которые пришли на концерт: «И, конечно, я очень сожалею, что сегодня у меня не получилось выступить перед моими поклонниками. Я надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем показать этот номер нашей аудитории. И они смогут сделать свои выводы о том, как мы готовились и как старались. И понять, почему нас сегодня в этом концерте нет».
Фото: @lobodaofficial / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Светлана Лобода блеснула в великолепном мини с перьями. 38-летняя певица продемонстрировала в Сети новый шикарный образ.
Фото и видео: @lobodaofficial / Instagram
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