«Мое участие невозможно»: Светлана Лобода сорвала выступление на «Золотом граммофоне»

Меня не возмущал тот факт, что у нас будет еще одна ванна на концерте, просто попросила: «Пожалуйста, поставьте номера, чтобы они не были друг за другом, потому что я считаю это неуважением по отношению к зрителю, непрофессионализмом, когда подряд идут два номера с одинаковыми реквизитами».

И когда мне в этом было отказано, я посчитала, что мое участие сегодня в «Золотом граммофоне» просто невозможно. Я считаю, что мы, как артисты, должны бороться за то, чтобы повышать качество наших выступлений на концертах и всевозможных съемках. И только таким образом мы можем поддерживать интерес нашего зрителя.