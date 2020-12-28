Светлана Лобода блеснула в сверкающих брюках и белой шубе в пол: «Космическая женщина»

Светлана Лобода восхитила своих поклонников шикарным образом в стиле total white. Певица появилась в широких белоснежных брюках с блестками, серебристом блестящем топе и роскошной белой шубе в пол. Волосы Светлана завила в крупные локоны, а в качестве аксессуара выступили темные очки в белой пластиковой оправе.

«Мороз и солнце... День чудесный. Предновогодняя суета продолжается. А мне она так нравится...», — пишет Светлана.