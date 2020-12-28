Светлана Лобода блеснула в сверкающих брюках и белой шубе в пол: «Космическая женщина»
Фото: www.instagram.com/lobodaofficial/
Светлана Лобода восхитила своих поклонников шикарным образом в стиле total white. Певица появилась в широких белоснежных брюках с блестками, серебристом блестящем топе и роскошной белой шубе в пол. Волосы Светлана завила в крупные локоны, а в качестве аксессуара выступили темные очки в белой пластиковой оправе.
«Мороз и солнце... День чудесный. Предновогодняя суета продолжается. А мне она так нравится...», — пишет Светлана.
Подписчикам певицы очень понравился образ, однако кое-кто осудил Светлану — носить натуральную шубу сочли этически неверным:
«А шуба, надеюсь, не из мертвых животных?», «Как можно быть такой женственной, сексуальной, эталон! Super star», «Шуба бомбическая», «И Лобода всегда прелестна», «А Лобода еще прелестней», «Красавица! Очень! Шикарная! Правда», Красавица!», «Класс! Отпадный прикид!», «Красотка», «Какая шубка на этой красотке».
Ранее Светлана представила шикарный образ в высоких ботфортах, который произвел огромное впечатление на подписчиков.
Фото и видео: Instagram Светланы Лободы
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