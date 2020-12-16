Светлану Лободу обвинили в плагиате несостоявшегося номера с ванной на «Золотом граммофоне»
Фото: www.instagram.com/lobodaofficial/
Скандал вокруг Светланы Лободы и ее несостоявшегося выступления для «Золотого граммофона», похоже, угаснет не скоро. На этот раз певицу обвинили в плагиате — некий хореограф из Бейрута Пьер Хадра, который заявил, что поставил такой же номер для одного из местных баров еще несколько лет назад, а в хореографии Светланы на видео, которым она сама поделилась в Instagram.
«Хореограф Светланы Лободы решил украсть мой номер для SKYBAR Beirut и представить на церемонии в Москве!», — пишет Пьер.
К негодованию присоединилась и танцовщица, которая исполнила номер, поставленный Хадрой, Елизавета Зворыгина.
«Все мы наслышаны о креативности в русском и украинском шоу-бизнесе», — написала девушка.
Сама Светлана этот момент пока никак не прокомментировала.
Ранее разразился скандал после отказа певицы принять участие в шоу «Золотой граммофон». Лобода выяснила, что ее выступлению предшествует номер певицы Мари Краймбрери, в котором используется тот же реквизит, ванна, в которой Мари по сюжету плачет. Узнав об этом, Светлана сначала попросила переставить номера, а затем категорически отказалась выступать на таких условиях. Позже видео с репетиции Светлана выложила в своем блоге.
Были ли претензии в плагиате по отношению к Мари Краймбрери, не уточняется.
Фото и видео: Instagram Светланы Лободы
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