Светлану Лободу обвинили в плагиате несостоявшегося номера с ванной на «Золотом граммофоне»

Скандал вокруг Светланы Лободы и ее несостоявшегося выступления для «Золотого граммофона», похоже, угаснет не скоро. На этот раз певицу обвинили в плагиате — некий хореограф из Бейрута Пьер Хадра, который заявил, что поставил такой же номер для одного из местных баров еще несколько лет назад, а в хореографии Светланы на видео, которым она сама поделилась в Instagram.

«Хореограф Светланы Лободы решил украсть мой номер для SKYBAR Beirut и представить на церемонии в Москве!», — пишет Пьер.