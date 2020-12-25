Светлана Лобода покорила подписчиков горячим танцем: «Какая же вы красивая!»
Фото: www.instagram.com/lobodaofficial/?hl=ru
Светлана Лобода покорила подписчиков горячим танцем, в котором показала, как готовится к Новому году. Певица станцевала в стильном черном топе с горлом из полупрозрачной ткани и с рюшами, и винтажных джинсах с высокой талией, которые вызвали большой интерес среди подписчиков.
«Танцуйте с нами, пойте с нами, надевайте красивые платья и готовьтесь ко встрече Нового года», — написала Светлана.
Жаркие танцы звезды прокомментировали поклонники:
«Какая Вы красивая, и нежные движения Вам к лицу», «Каждый день начинается с Вашей песни, ходишь и напеваешь только Вашу песню, заканчиваешь день тоже Вашей песней. Ох, Светлана Сергеевна, что вы делаете со своими фанатами», «Боже какие красивые руки», «Какая же вы красивая!», «Такая красивая, сексуальная, такая энергия прям исходит», «Потрясающая женщина, как вы красиво двигаетесь», «Какая потрясная фигура!».
Ранее Светлана поделилась редкими фотографиями, и показала, как она выглядела в детстве и в самом начале своей музыкальной карьеры.
Фото и видео: Instagram Светланы Лободы
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