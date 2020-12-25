Светлана Лобода покорила подписчиков горячим танцем: «Какая же вы красивая!»

Светлана Лобода покорила подписчиков горячим танцем, в котором показала, как готовится к Новому году. Певица станцевала в стильном черном топе с горлом из полупрозрачной ткани и с рюшами, и винтажных джинсах с высокой талией, которые вызвали большой интерес среди подписчиков.

«Танцуйте с нами, пойте с нами, надевайте красивые платья и готовьтесь ко встрече Нового года», — написала Светлана.