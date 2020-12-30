Светлана Лобода блеснула в шикарной шубе «из далматинцев» в пол и собрала комплименты
Фото: www.instagram.com/lobodaofficial/?hl=ru
Светлана Лобода красиво завершает год и демонстрирует в своем блоге шикарные образы. В новом посте певица появилась в роскошной шубе в пол цвета «далматинцев» и с копной светлых кудрей.
В подписи к посту Светлана обещает не сдавать позиции и в следующем году также радовать поклонников новыми песнями и клипами:
«Тем временем, “moLOko” собрал более 5 млн просмотров в YouTube. Лучший подарок для меня- ваш восторг от этой работы. Обещаю, в 2021 не снижать градус. Самые красивые клипы и самый лучший альбом уже в пути!».
Поклонники поблагодарили певицу за отличную работу в этом году и сделали комплименты эффектному наряду:
«Красивая и нежная», «На Шер очень похожа, красотка!», «Спасибо Вам огромное, не перестаете нас радовать ни на секунду!», «Продолжайте взрывать Новый Год своими лучшими работами!», «Шуба из далматинцев?», «Очень красивая», «Какая же Вы шикарная!», «Очень нежный образ», «Каждая ваша песня, каждый ваш клип, и каждый альбом, это произведение искусство!!! Очень любим вас».
Ранее певица уже поразила поклонников великолепным нарядом в белоснежной шубе, и получила много приятных слов.
Фото и видео: Instagram Светланы Лободы
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