Светлана Лобода блеснула в шикарной шубе «из далматинцев» в пол и собрала комплименты

В подписи к посту Светлана обещает не сдавать позиции и в следующем году также радовать поклонников новыми песнями и клипами:

«Тем временем, “moLOko” собрал более 5 млн просмотров в YouTube. Лучший подарок для меня- ваш восторг от этой работы. Обещаю, в 2021 не снижать градус. Самые красивые клипы и самый лучший альбом уже в пути!».