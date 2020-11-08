Беременная Кети Топурия отправилась отдыхать на частном лайнере: «Невероятная!»

Под снимком пользователи Сети оставили десятки восторженных комментариев: «Красотка», «Невероятная!», «Какой красивый пузик», «Такой животик красивый», «Вы богиня», «Кэти, Вы прекрасны и очаровательны», «Вы прекрасны. Дай бог здоровья», «Божественная», «Я так за вас рада,Кэти. Обожаю,счастья здоровья Вам и вашим детям».

Напомним, что Кети Топурия ждет второго ребенка, и он появится на свет совсем скоро. Солистка популярной группы «А`Студио» долго шифровалась и прятала живот, но теперь подтвердила беременность в новом клипе группы на песню «Се ля ви». В видеоролике Топурия с округлившимися формами плавно танцует. Стилисты подобрали ей наряд, подчеркнувший изменения в ее фигуре.