Беременная Кети Топурия отправилась отдыхать на частном лайнере: «Невероятная!»
Фото: @keti_one_official / Instagram
Этим летом Кети Топурия проводила много времени со своим возлюбленным Львом Деньговым и дочкой Оливией от первого брака с Львом Гейхманом. Пара отдыхала во Франции и наслаждалась возможностью провести время вместе. Исполнительница уже больше года состоит в отношениях с дипломатом, даже проживает вместе с ним в загородном доме, но пока так и не развеяла любопытство поклонников, прокомментировав собираются ли возлюбленные официально оформлять отношения. В ноябре пара, видимо, решила продолжить путешествия и отправила отдыхать на частном лайнере. Кети опубликовала фото в уютном образе, подчеркивающем фигуру. Беременная певица удобно расположилась на диване и позировала для нового снимка в джинсах и футболке с коротким рукавом. В дополнение к аутфиту она подобрала украшения из золота — сет из нескольких браслетов, часы и цепочку с подвеской.
Под снимком пользователи Сети оставили десятки восторженных комментариев: «Красотка», «Невероятная!», «Какой красивый пузик», «Такой животик красивый», «Вы богиня», «Кэти, Вы прекрасны и очаровательны», «Вы прекрасны. Дай бог здоровья», «Божественная», «Я так за вас рада,Кэти. Обожаю,счастья здоровья Вам и вашим детям».
Напомним, что Кети Топурия ждет второго ребенка, и он появится на свет совсем скоро. Солистка популярной группы «А`Студио» долго шифровалась и прятала живот, но теперь подтвердила беременность в новом клипе группы на песню «Се ля ви». В видеоролике Топурия с округлившимися формами плавно танцует. Стилисты подобрали ей наряд, подчеркнувший изменения в ее фигуре.
У Кети уже есть 5-летняя дочь Оливия от брака со Львом Гейхманом. Отцом будущего ребенка артистки стал предприниматель и политик Лев Деньгов, с которым Топурия встречается с 2018 года.
К слову, недавно мы писали, как в Сети появилось первое фото беременной Кети Топурии — живот уже большой. Несколько недель 34-летняя Кети Топурия отбивалась от «обвинений» в том, что она ждет второго ребенка. Поклонники подозревали ее в интересном положении, потому что артистка выбирала объемные наряды, скрывающие фигуру.
А вам понравился образ Катерины Шпицы? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @keti_one_official / Instagram
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