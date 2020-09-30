5-летняя дочь Кети Топурии трогательно поздравила бабушку с днем рождения: «Очень-очень люблю»

«Поздравляю красавицу!», — прокомментировал Арман Давлетьяров. «Малышка сама как солнышко, теплая, милая, нежная. Умничка, красиво поздравила бабулечку», «Умничка, красотулька, бабушкина радость!», «Оливия такая артистичная», «Три копии, с днем рождения», «Улыбка и глаза узнаваемо мамины», «Боже какая сладкая. Я твоя фанатка», «Так мило», «Натика, очень люблю! Крепкого здоровья и всего самого наилучшего!», «Как чудесно читает ваша девочка, просто умилительно, умнички», — поделились эмоциями подписчики Топурии.

В последние недели имя Кети Топурии не исчезает из новостей из-за ее предполагаемой беременности. Артистка с 2018 года живет с чиновником Львом Деньговым, и поклонники артистки пытаются разглядеть ее беременность. Даже, если Кети и ждет ребенка, то умело это скрывает. На всех съемках и мероприятиях она появляется в «больших» платьях, умело маскирующих фигуру.

А на днях Наталья Подольская, которая сама скоро станет мамой, намекнула, что Кети тоже в положении. Под одним из видео жена Владимира Преснякова оставила двусмысленный комментарий: «Держишься». Многие сочли это прозрачным указанием на то, что и Топурия скоро во второй раз познает радость материнства.