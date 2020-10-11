Кети Топурия восхитила новым фото в пышном платье: «Удивительная грузиночка!»

Фолловеров восхитил образ певицы, но они не упустили возможности расспросить Кети в комментариях о возможной второй беременности и родах: «Ура! Кому-то скоро рожать», «Кети когда уже это чудо произойдет», «Какая красотка! Куча итальянок вам позавидовали бы!», «Удивительно прекрасная грузиночка!», «Красивая , счастливая -беременная женщина- глаза выдают», «Шикарная женщина...», «Милашка и Очаровашка!», «Самая красивая женщина в мире!», «Просто, красиво», «Ну какова красота», «Нереальная.. очень красивая...».

Напомним, что слухи о помолвке Кети Топурии и Льва Деньгова ходили несколько месяцев, но все это время пара упорно хранила молчание. Певица публиковала в своем Инстаграм фото, на котором прекрасно видно роскошное кольцо на безымянном пальце, но признаться в том, что оно обручальное, солистка A'Studio решила только сейчас.

К слову, недавно мы писали, что Кети Топурия призналась,что Лев Деньгов сделал ей предложение. Влюбленные уже готовятся к свадьбе.