Кети Топурия призналась,что Лев Деньгов сделал ей предложение
Фото: Instagram/ @keti_one_official
Слухи о помолвке Кети Топурии и Льва Деньгова ходят уже несколько месяцев, но все это время пара упорно хранила молчание. Певица публиковала в своем Инстаграм фото, на котором прекрасно видно роскошное кольцо на безымянном пальце, но признаться в том, что оно обручальное, солистка A'Studio решила только сейчас.
Артистка рассказала изданию «PEOPLETALK», что помолвлена с бизнесменом Львом Деньговым. Возлюбленный подарил певице кольцо два месяца назад, и теперь пара готовится к свадьбе.
О романе Кети Топурии и бизнесмена Льва Деньгова стало известно осенью прошлого года. Пара сошлась в 2019-ом. Ранее солистка A'Studio состояла в браке с бизнесменом Львом Гейхманом, от которого у нее родилась дочь Оливия. Брак просуществовал 4 года и завершился в 2017 году. После Кети пыталась строить отношения с рэпером Гуфом, но их роман продлился недолго. Топурия рассказала, что причиной разрыва стали измены исполнителя и разный образ жизни артистов. Новый роман певицы с Деньговым окутан слухами. Версия сплетников о помолвке нашла свое подтверждение, а вот информация о том, что Кети беременна от бизнесмена, пока никакого продолжения не получила.
Фото и видео: Instagram
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