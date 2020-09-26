Кети Топурия призналась,что Лев Деньгов сделал ей предложение

О романе Кети Топурии и бизнесмена Льва Деньгова стало известно осенью прошлого года. Пара сошлась в 2019-ом. Ранее солистка A'Studio состояла в браке с бизнесменом Львом Гейхманом, от которого у нее родилась дочь Оливия. Брак просуществовал 4 года и завершился в 2017 году. После Кети пыталась строить отношения с рэпером Гуфом, но их роман продлился недолго. Топурия рассказала, что причиной разрыва стали измены исполнителя и разный образ жизни артистов. Новый роман певицы с Деньговым окутан слухами. Версия сплетников о помолвке нашла свое подтверждение, а вот информация о том, что Кети беременна от бизнесмена, пока никакого продолжения не получила.