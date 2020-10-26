В Сети появилось первое фото беременной Кети Топурии — живот уже большой
Фото: www.instagram.com/keti_one_official/
Уже несколько недель 34-летняя Кети Топурия отбивается от «обвинений» в том, что она ждет второго ребенка. Поклонники подозревают ее в интересном положении, потому что артистка выбирает объемные наряды, скрывающие фигуру.
Накануне Кети улетела отдыхать, но куда, не сказала, лишь показала фото из самолета. «Лечу высоко», — написала она.
Но «папарацци»-любители выяснили, что Кети с избранником Львом Деньговым отдыхают в Дубае, и даже засняли пару на пляже. Фото Беременной Топурии с большим животом появилось на страницах аккаунта @admin_anshlaka. «Кети Топурия милашка», — подписал автор свое фото.
На днях подписчики солистки «А`Студио» предположили, что она уже родила. Певица опровергла эту «новость». «Я об этом не слышала», — сказала она в видео.
Кети 8 лет состояла в отношениях со Львом Гейхманом, четыре из них — в браке. У пары родилась дочь Оливия. После развода артистка больше года встречалась с рэпером Гуфом, а в 2018 году у нее начался роман с бизнесменом и политиком Львом Деньговым.
Фото и видео: Instagram Кети Топурии и аккаунта @admin_anshlaka
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