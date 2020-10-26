В Сети появилось первое фото беременной Кети Топурии — живот уже большой

Уже несколько недель 34-летняя Кети Топурия отбивается от «обвинений» в том, что она ждет второго ребенка. Поклонники подозревают ее в интересном положении, потому что артистка выбирает объемные наряды, скрывающие фигуру.

Накануне Кети улетела отдыхать, но куда, не сказала, лишь показала фото из самолета. «Лечу высоко», — написала она.

Но «папарацци»-любители выяснили, что Кети с избранником Львом Деньговым отдыхают в Дубае, и даже засняли пару на пляже. Фото Беременной Топурии с большим животом появилось на страницах аккаунта @admin_anshlaka. «Кети Топурия милашка», — подписал автор свое фото.