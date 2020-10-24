Юлия Барановская показала подросшего красавца-сына: «Копия отца!»
Фото: @baranovskaya_tv / Instagram
Юлия Барановская опубликовала новый семейный снимок на своей странице в Instagram. Вместе с младшим сыном Арсением телеведущая отправилась отдыхать на самолете и сделала новое селфи в полете. На фото семья позирует в защитных масках, сквозь которые видны улыбки красавца-сына и его звездной мамы. У мальчика огромные голубо-серые глаза — в точности, как у мамы. Под снимком Юлия написала: «Прилетели. Почему-то 90% ответов на вопрос в сторис «куда мы летим?» были — Турция и только ОДИН правильный ответ — Мурманск».
Фото: @baranovskaya_tv / Instagram
Фолловеры остались в восторге от нового фото Юлии Барановской с сыном и написали в комментариях: «Как сын похож на отца!!», «Так на папу похож», «Сыночка очень похож на тебя», «Умная, мудрая девушка не по годам ! Пример для многих. Берегите себя и своих близких», «Юлька красотулька», «У сына добрый взгляд», «Юлечка, родила себе трех маленьких Аршавиных) Похожи на отца, как капли воды друг на друга. Как под копирку) Счастья Вашей семье».
Фото: @baranovskaya_tv / Instagram
Напомним, что 35-летняя Барановская воспитывает 14-летнего Артема, 12-летнюю Яну и 6-летнего Арсения, которых она родила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным. Спортсмен бросил мать троих детей и ушел к журналистке Алисе Казьминой, но брак с ней продлился меньше года. Теперь Аршавин в суде пытается снизить размер алиментов на всех детей.
К слову, недавно мы писали, как юристы Барановской получили данные о реальных заработках Аршавина: «Его доходов хватит на всех». Активная личная жизнь, появление нового ребенка в уже распавшемся браке — вероятно, все это повлияло на решение футболиста Андрея Аршавина подать в суд на уменьшение сумм алиментов, которые он перечисляет детям телеведущей Юлии Барановской.
А вам понравилось новое фото Юлии Барановской? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @baranovskaya_tv / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!