Юлия Барановская показала подросшего красавца-сына: «Копия отца!»

Напомним, что 35-летняя Барановская воспитывает 14-летнего Артема, 12-летнюю Яну и 6-летнего Арсения, которых она родила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным. Спортсмен бросил мать троих детей и ушел к журналистке Алисе Казьминой, но брак с ней продлился меньше года. Теперь Аршавин в суде пытается снизить размер алиментов на всех детей.

К слову, недавно мы писали, как юристы Барановской получили данные о реальных заработках Аршавина: «Его доходов хватит на всех». Активная личная жизнь, появление нового ребенка в уже распавшемся браке — вероятно, все это повлияло на решение футболиста Андрея Аршавина подать в суд на уменьшение сумм алиментов, которые он перечисляет детям телеведущей Юлии Барановской.

А вам понравилось новое фото Юлии Барановской? Делитесь своим мнением в комментариях!