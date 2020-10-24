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Юлия Барановская показала подросшего красавца-сына: «Копия отца!»

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Юлия Барановская

Фото: @baranovskaya_tv / Instagram

35-летняя телеведущая отправилась в путешествие вместе с младшим сыном Арсением.

Юлия Барановская опубликовала новый семейный снимок на своей странице в Instagram. Вместе с младшим сыном Арсением телеведущая отправилась отдыхать на самолете и сделала новое селфи в полете. На фото семья позирует в защитных масках, сквозь которые видны улыбки красавца-сына и его звездной мамы. У мальчика огромные голубо-серые глаза — в точности, как у мамы. Под снимком Юлия написала: «Прилетели. Почему-то 90% ответов на вопрос в сторис «куда мы летим?» были — Турция и только ОДИН правильный ответ — Мурманск».

Юлия Барановская

Фото: @baranovskaya_tv / Instagram

Фолловеры остались в восторге от нового фото Юлии Барановской с сыном и написали в комментариях: «Как сын похож на отца!!», «Так на папу похож», «Сыночка очень похож на тебя», «Умная, мудрая девушка не по годам ! Пример для многих. Берегите себя и своих близких», «Юлька красотулька», «У сына добрый взгляд», «Юлечка, родила себе трех маленьких Аршавиных) Похожи на отца, как капли воды друг на друга. Как под копирку) Счастья Вашей семье».

Юлия Барановская с детьми

Фото: @baranovskaya_tv / Instagram

Напомним, что 35-летняя Барановская воспитывает 14-летнего Артема, 12-летнюю Яну и 6-летнего Арсения, которых она родила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным. Спортсмен бросил мать троих детей и ушел к журналистке Алисе Казьминой, но брак с ней продлился меньше года. Теперь Аршавин в суде пытается снизить размер алиментов на всех детей.

К слову, недавно мы писали, как юристы Барановской получили данные о реальных заработках Аршавина: «Его доходов хватит на всех». Активная личная жизнь, появление нового ребенка в уже распавшемся браке — вероятно, все это повлияло на решение футболиста Андрея Аршавина подать в суд на уменьшение сумм алиментов, которые он перечисляет детям телеведущей Юлии Барановской.

А вам понравилось новое фото Юлии Барановской? Делитесь своим мнением в комментариях!

Фото и видео: @baranovskaya_tv / Instagram

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