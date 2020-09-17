Барановская и Жуков пришли с подросшими детьми на необычную театральную премьеру
Фото: Пресс-служба
«Герои Бульваров» — это новый детский аудиоспектакль Мобильного художественного театра, который превращает обычную прогулку в увлекательное приключение. На премьеру пришли исполнители главных ролей вместе с родителями и друзьями: Яна Аршавина с Юлией Барановской и братом Арсением, а также Энджел Жуков с Сергеем Жуковым и Региной Бурд.
По сюжету, раз в сто лет невидимая нечистая сила нападает на город. Чтобы помешать ей завладеть сердцами людей, давным-давно вокруг города была сооружена великая стена. На месте этой стены сейчас находится бульварное кольцо, а на защите города стоят памятники великим людям прошлого. Несколько гуляющих по бульварам детей — Агата, Леша и Платон со своей маленькой сестренкой Машей вступают в магический контакт с памятниками на бульварном кольце и понимают, что теперь только они (разумеется, при помощи духов великих ученых, поэтов и композиторов) могут спасти город от нашествия чертей, кикимор и прочей нечисти.
В ролях: Платон — Энджел Жуков, Агата — Яна Аршавина, Маша — Катя Червова, Леша — Федор Федосеев, Шолохов, Гоголь, Тимирязев, Есенин — Михаил Боярский.
Фото: Пресс-служба
Маршрут спектакля начинается на Гоголевском бульваре у выхода из метро Кропоткинская и заканчивается в конце Тверского бульвара рядом с метро Пушкинская. Рекомендуемый возраст слушателей — 6-12 лет. Продолжительность — 50 минут. Для участия нужен мобильный телефон с установленным в нем приложением «МХТ», наушники и мел, ведь с его помощью слушатели спектакля рисуют на асфальте секретные символы, которые помогают пройти все этапы спектакля. Все остальное делают голоса актеров, а карта в приложении подсказывает куда идти. Юные слушатели могут начать спектакль в любое время, но разумеется, после уроков.
Фото: пресс-служба
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