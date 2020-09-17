Барановская и Жуков пришли с подросшими детьми на необычную театральную премьеру

По сюжету, раз в сто лет невидимая нечистая сила нападает на город. Чтобы помешать ей завладеть сердцами людей, давным-давно вокруг города была сооружена великая стена. На месте этой стены сейчас находится бульварное кольцо, а на защите города стоят памятники великим людям прошлого. Несколько гуляющих по бульварам детей — Агата, Леша и Платон со своей маленькой сестренкой Машей вступают в магический контакт с памятниками на бульварном кольце и понимают, что теперь только они (разумеется, при помощи духов великих ученых, поэтов и композиторов) могут спасти город от нашествия чертей, кикимор и прочей нечисти.

В ролях: Платон — Энджел Жуков, Агата — Яна Аршавина, Маша — Катя Червова, Леша — Федор Федосеев, Шолохов, Гоголь, Тимирязев, Есенин — Михаил Боярский.