Юлия Барановская откровенно рассказала о личной жизни и желании иметь еще одного ребенка
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Фото: Instagram
Юлия Барановская — многодетная мать, но она мечтает еще об одном малыше. Об этом она рассказала во время общения с подписчиками в Instagram.
«Вы хотите еще одного ребенка?», — просила ее поклонница. «Очень!», — ответила телеведущая и поставила сердечко.
Поклонники Барановской не постеснялись задавать ей и откровенно личные вопросы, а Юлия прямо на них ответила. «У вас есть секс?», — спросил один из поклонников. «Вам сториз на эту тему снимать?», — спросила в ответ телеведущая.
У Юлии также поинтересовались, есть ли у нее молодой человек. «Для молодого мне слишком много лет, думаю, его родители будут против», — с юмором парировала Барановская, уйдя от прямого ответа.
34-летняя Барановская воспитывает 14-летнего Артема, 12-летнюю Яну и 6-летнего Арсения, которых она родила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным.
Спортсмен бросил мать троих детей и ушел к журналистке Алисе Казьминой, но брак с ней продлился меньше года. Теперь Аршавин суде пытается снизить размер алиментов на всех детей.
Фото и видео: Instagram
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