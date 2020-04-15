Юлия Барановская откровенно рассказала о личной жизни и желании иметь еще одного ребенка

Юлия Барановская — многодетная мать, но она мечтает еще об одном малыше. Об этом она рассказала во время общения с подписчиками в Instagram.

«Вы хотите еще одного ребенка?», — просила ее поклонница. «Очень!», — ответила телеведущая и поставила сердечко.

Поклонники Барановской не постеснялись задавать ей и откровенно личные вопросы, а Юлия прямо на них ответила. «У вас есть секс?», — спросил один из поклонников. «Вам сториз на эту тему снимать?», — спросила в ответ телеведущая.

У Юлии также поинтересовались, есть ли у нее молодой человек. «Для молодого мне слишком много лет, думаю, его родители будут против», — с юмором парировала Барановская, уйдя от прямого ответа.