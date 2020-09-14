Барановская станцевала в платье с открытой спиной и нарвалась на критику в Сети

Аутфит звезде определенно к лицу, но такого мнения придерживались не все. «Да уж вышла бы в купальнике! Так и хочешь себя оголенной показать, мамаша троих» — атаковали хейтеры. Однако восхищенные комплименты поклонников победили с явным перевесом. «Платье — бомба. Выглядите шикарно», «Красотка! Платье космическое», «Очень гармонично и изысканно», «Восхитительная Юленька», «Сногсшибательный наряд!» — пишут в комментариях.