Барановская станцевала в платье с открытой спиной и нарвалась на критику в Сети
Фото: Instagram @baranovskaya_tv
На вечеринке 35-летняя телеведущая станцевала в макси-платье полуночного цвета, усыпанном мерцающими кристаллами. Скромный верх и длину компенсировал «опасный» разрез от бедра и экстремальный вырез на спине. Наряд подчеркнул стройную фигуру (вопреки недавним обсуждениям округлившихся форм звезды) и бесконечные ноги. Дополнили его акцентные лодочки в оттенке серебристый металлик на шпильках головокружительной высоты. Финальные штрихи вечернего образа — ультраяркая помада цвета острого перца и пышные локоны.
Аутфит звезде определенно к лицу, но такого мнения придерживались не все. «Да уж вышла бы в купальнике! Так и хочешь себя оголенной показать, мамаша троих» — атаковали хейтеры. Однако восхищенные комплименты поклонников победили с явным перевесом. «Платье — бомба. Выглядите шикарно», «Красотка! Платье космическое», «Очень гармонично и изысканно», «Восхитительная Юленька», «Сногсшибательный наряд!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @baranovskaya_tv
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