«Его доходов хватит на всех»: юристы Барановской получили данные о реальных заработках Аршавина

Активная личная жизнь, появление нового ребенка в уже распавшемся браке - вероятно, все это повлияло на решение футболиста Андрея Аршавина подать в суд на уменьшение сумм алиментов, которые он перечисляет детям телеведущей Юлии Барановской. Однако адвокаты многодетной мамы изучили данные из налоговой и пришли к выводу: шансов на победу в суде у многодетного папы будет немного.

«Все доходы должны отражаться в налоговой, ведь у Аршавина много косвенных заработков — те же рекламные контракты. Аршавин не доказал, что его возможность питаться, одеваться, жить могут пострадать из-за алиментных вычетов. Уровня дохода хватает для удовлетворения потребностей всех. Поэтому мы категорически возражаем, и считаем его требования необоснованными», - цитирует «СтарХит» слова адвоката Тимура Матвеева.

Каждому из детей на данный момент Аршавин выплачивает чуть больше 300 тысяч рублей в месяц. Включая выплаты четвертому ребенку, дочери Алисы Казьминой, Андрей Аршавин отдает в счет алиментов 62% своих доходов. Законом предусмотрен максимальный порог в 70%, его спортсмен еще не достиг.

25 сентября состоится новое заседание суда, которое возможно прольет свет на позицию официальных органов по этому поводу.