Юлия Барановская подчеркнула ключицы расстегнутым воротом мужской рубашки и собрала массу комплиментов в Сети

«Красотка», «Юлия вы космос», «Какая нежная и красивая», «Очень трогательное фото», «Русская красавица», «Просто прелесть», «Роскошная», «Очень атмосферная фотка», «Юля, вы такая лучезарная, не представляю вас в плохом настроении», «Юлечка, вы в любом настроении прекрасны, милая девочка с голубыми глазами», «Как такая женщина до сих пор не замужем», — обсуждают фото в комментариях.