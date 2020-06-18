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Юлия Барановская подчеркнула ключицы расстегнутым воротом мужской рубашки и собрала массу комплиментов в Сети

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Юлия Барановская

Фото: Instagram Юлии Барановской

35-летняя Юлия Барановская надела мужскую рубашку вместо платья на фотосессии — и показала результат.

«Уходи плохое настроение — приходи хорошее ❤️ бывает.....», — написала она.

«Красотка», «Юлия вы космос», «Какая нежная и красивая», «Очень трогательное фото», «Русская красавица», «Просто прелесть», «Роскошная», «Очень атмосферная фотка», «Юля, вы такая лучезарная, не представляю вас в плохом настроении», «Юлечка, вы в любом настроении прекрасны, милая девочка с голубыми глазами», «Как такая женщина до сих пор не замужем», — обсуждают фото в комментариях.

Фото и видео: Instagram

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