Юлия Барановская рассказала о трех кесаревых сечениях и жизни родных сестер

Кроме того, Юлия немного рассказала о жизни детей. Так, ее старший сын учится сейчас в элитной школе в Москве — в The International School of Moscow. Сама телеведущая призналась, что начала работать еще в юности: «Первый раз начала подрабатывать 16 или 17 лет, точно не помню. На маленькой фабрике по производству обуви».

Напомним, что 35-летняя Барановская воспитывает 14-летнего Артема, 12-летнюю Яну и 6-летнего Арсения, которых она родила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным. Спортсмен бросил мать троих детей и ушел к журналистке Алисе Казьминой, но брак с ней продлился меньше года. Теперь Аршавин в суде пытается снизить размер алиментов на всех детей.