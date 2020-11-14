Юлия Барановская рассказала о трех кесаревых сечениях и жизни родных сестер
Фото: @baranovskaya_tv / Instagram
В конце рабочей недели Юлия Барановская устроила опрос «Вопрос/ответ» среди фолловеров в Stories на своей странице Instagram. Телеведущая честно рассказала, что сделала три кесаревех сечения с анестезией. Причиной стали специальные показания от врачей: «По показаниям. Первый ребенок был очень большой, Артем родился 4.4 кг, для меня это было очень много. С Яной было полное предлежание плаценты, с Арсением тоже». Кроме того, Юлия поделилась с подписчиками подробностями семейной жизни. Оказалось, что мама телеведущей сейчас живет в Санкт-Петербурге вместе с младшей сестрой Юлии, а средняя сестра пока живет у нее дома в Москве.
Фото: @baranovskaya_tv / Instagram
Кроме того, Юлия немного рассказала о жизни детей. Так, ее старший сын учится сейчас в элитной школе в Москве — в The International School of Moscow. Сама телеведущая призналась, что начала работать еще в юности: «Первый раз начала подрабатывать 16 или 17 лет, точно не помню. На маленькой фабрике по производству обуви».
Напомним, что 35-летняя Барановская воспитывает 14-летнего Артема, 12-летнюю Яну и 6-летнего Арсения, которых она родила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным. Спортсмен бросил мать троих детей и ушел к журналистке Алисе Казьминой, но брак с ней продлился меньше года. Теперь Аршавин в суде пытается снизить размер алиментов на всех детей.
Фото: @baranovskaya_tv / Instagram
К слову, недавно мы писали, как юристы Барановской получили данные о реальных заработках Аршавина: «Его доходов хватит на всех». Активная личная жизнь, появление нового ребенка в уже распавшемся браке — вероятно, все это повлияло на решение футболиста Андрея Аршавина подать в суд на уменьшение сумм алиментов, которые он перечисляет детям телеведущей Юлии Барановской.
Фото и видео: @baranovskaya_tv / Instagram
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