«Красивая ночнушка» или платье принцессы? Барановская удивила округлившимися формами в женственных нарядах
Фото: Instagram Юлии Барановской
«Люблю вести мероприятия. Разные события и праздники, невероятные эмоции и самое главное - люди... Обожаю, когда шумно, весело и все радуются, на душе становится так тепло и приятно. Какое из двух платьев вам больше нравится?», - написала она в своем блоге.
Большинство подписчиков проголосовали за второй вариант: в нем многодетная мама выглядит нежной и хрупкой принцессой. А вот первый наряд спровоцировал неожиданные комплименты фигуре телеведущей.
«В первом - богиня, во втором - принцесса», «Второе прямо платье для выхода, первое по крайней мере на этом фото больше на ночнушку красивую похоже», «Почему-то в первом у вас такая большая грудь», «Грудь появилась», «В первом грудь есть. А втором нету. Конечно первое», - отмечают поклонники.
А какой образ больше нравится вам?
Фото и видео: Instagram/@baranovskaya_tv
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