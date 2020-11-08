«Невеста» Авербуха Арзамасова восхитила нежным образом: «Очаровательна»

Ранее Лиза в своем Instagram опубликовала селфи, на котором показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, очень похожее на помолвочное, чем спровоцировала слухи о скором браке с Авербухом.

К слову, недавно мы писали, как Лиза Арзамасова появилась на обложке глянцевого журнала с новым кольцом на безымянном пальце. Подписчики актрисы засыпали ее комплиментами за естественность и очарование.

А вам понравился образ Лизы Арзамасовой? Делитесь своим мнением в комментариях!