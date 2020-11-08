«Невеста» Авербуха Арзамасова восхитила нежным образом: «Очаровательна»
Фото: @liza_arzamasova / Instagram
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова нередко публикует на своей странице в Instagram фотографии из рабочих поездок и путешествий. В этот раз актриса впечатлила фолловеров новым нежным фото, сделанным на живописной веранде. Лиза предстала в нежном образе — трикотажном джемпере поверх белой блузы с ярким принтом. Актрисе сделали легкую укладку с воздушными локонами и нюдовый макияж с акцентом на губах. Внимательные пользователи Сети заметили и драгоценные аксессуары актриса — два кольца, одно из которых украсило ее безымянный палец. Лиза пока хранит в секрете какой характер носит подобный подарок ее возлюбленного Ильи Авербуха, однако пользователи Сети уже не раз называли ее «невестой» фигуриста.
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#ЛизМы☯️ Удивительное дело: в псевдо-мудрых разговорах последнего периода времени всё чаще режет слух одна и та же фраза. От совершенно разных людей. Да и сами разговоры - на совершенно разные темы. С тем лишь перекосом, что каждый из них касался меня 🤣 Моих действий, - рабочих, творческих и личных, - принятых решений и т.д. Видимо, она, эта великая фраза-вопрос, вообще у «мудрецов» выплескивается в речь незаметно, как междометие, почти рефлекторно. ))) И можно было бы не обращать на неё внимания, но сегодня такое «рассуждальческое» осеннее настроение настигло, что - обращу ☺️ О, это эпическое и заезженное: «А ты подумала о том, что будет завтра»? ))) #отвечаю ... Не-а 😃 Я даже и не «подумаю подумать»! Я так влюблена всегда в «сегодня», так осознанно и на полную живу эти 24 часа, которые мы называем словом «сейчас», что могу рассуждать о «завтра» только на уровне рабочего графика или записи в ежедневнике. Глобальное Завтра - это всегда Чудо, ожидание «новой серии», эмоции, открытия, подъёмы и спуски и обязательно - неизвестность, как бы и что бы не планировал. Но я уже давно точно знаю, что «завтра» никогда не подведёт искренно влюблённых в «сегодня». Меня так воспитали. Мне это объясняли в очень раннем возрасте. Засыпаешь с предвкушением восторга нового дня. И понимаешь, что есть другие известные нам фразы, которые возможно и кажутся формальными от наших бабушек и дедушек, но уж точно несут великий смысл: «Лишь бы все близкие были живы и здоровы», а остальное ... #☺️ #🍁
Под снимком Лиза написала трогательный пост: «#отвечаю ... Не-а. Я даже и не «подумаю подумать»! Я так влюблена всегда в «сегодня», так осознанно и на полную живу эти 24 часа, которые мы называем словом «сейчас», что могу рассуждать о «завтра» только на уровне рабочего графика или записи в ежедневнике. Глобальное Завтра — это всегда Чудо, ожидание «новой серии», эмоции, открытия, подъемы и спуски и обязательно — неизвестность, как бы и что бы не планировал. Но я уже давно точно знаю, что «завтра» никогда не подведёт искренно влюблённых в «сегодня». Меня так воспитали. Мне это объясняли в очень раннем возрасте. Засыпаешь с предвкушением восторга нового дня. И понимаешь, что есть другие известные нам фразы, которые возможно и кажутся формальными от наших бабушек и дедушек, но уж точно несут великий смысл: «Лишь бы все близкие были живы и здоровы», а остальное...».
Фото: @liza_arzamasova / Instagram
Ранее Лиза в своем Instagram опубликовала селфи, на котором показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, очень похожее на помолвочное, чем спровоцировала слухи о скором браке с Авербухом.
К слову, недавно мы писали, как Лиза Арзамасова появилась на обложке глянцевого журнала с новым кольцом на безымянном пальце. Подписчики актрисы засыпали ее комплиментами за естественность и очарование.
А вам понравился образ Лизы Арзамасовой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @liza_arzamasova / Instagram
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