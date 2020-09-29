Влюбленная Лиза Арзамасова показала нежный и стильный образ на берегу моря

«Моя мама родилась у моря, а я в самом центре Садового Кольца, где всегда суетно, людно, событийно. Видимо, генетика — сильная штука. Я люблю Москву и ее темпы, но оказавшись на берегу моря, прогулявшись по берегу, вдруг чувствую, что и здесь я дома... Нет, у меня не было времени понежиться на пляже и искупаться, просто в день отъезда позволили себе с мамой этот морской "променад". Солнце в сентябре такое мягкое, ласкающее, не обжигающее, берег был совсем пустынным, съемочная группа фильма "Легенды Орленка" работала на одном из объектов, дети из лагеря разъехались (окончилась очередная смена), но от этого белого песка, от легкого ветра и шума мягко набегающей волны — такой покой на душе, такая гармония, что вытесняются любые волнения и тревоги. Наверное, люди, живущие у моря, особенные. Они знают, что такое душевный штиль и умеют бурно и штормово чувствовать. Я никогда не мечтаю о море, но встретившись с ним, не могу не испытывать чувство восторга!», — поделилась эмоциями влюбленная Лиза Арзамасова.

Несколькими днями ранее Лиза и Илья Авербух наконец-то публично признали себя парой. Они появились в студии «Вечернего Урганта» держась за руки.