Лиза Арзамасова прокомментировала слухи вокруг ее романа с Ильей Авербухом
Фото: Instagram/ @liza_arzamasova
Роман Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха — горячая тема для обсуждения. Поклонники пытаются узнать от звездной пары хоть какие-то подробности их отношений, но и фигурист, и актриса продолжают элегантно уходить от ответов на вопросы по этой теме. Тем не менее, буквально несколько дней назад влюбленные вместе посетили шоу «Вечерний Ургант», а Лиза начала открыто говорить о своем романе со спортсменом.
В новом интервью изданию «7 дней» звезда снова затронула тему отношений с Авербухом и пояснила, почему не хочет делиться с публикой подробностями отношений пары.
«Есть большая разница между «держать в секрете» и просто «что-то не рассказывать». Для того, чтобы рассказывать про личное, нужно чтобы возникло желание. Когда оно появится, я обязательно с вами поделюсь. Или — мы поделимся. А пока с удивлением читаю, как перепечатывают слова неизвестных мне людей на эту тему разные недобросовестные издания», — заявила Арзамасова и добавила: «Пока про личную жизнь могу сказать только одно: у меня все хорошо. Этим летом я счастлива».
Илья Авербух и Лиза Арзамасова рассекретили свои отношения этим летом. Публика отнеслась к роману неоднозначно: поклонников смутила разница в возрасте влюбленных. В Инстаграме Лизы появилось много нелестных высказываний о актрисе и советов, как молодой артистке стоило бы строить свою личную жизнь. Устав терпеть критические замечания, актриса ответила подписчикам, что уже давно является взрослой и может сама решать, как ей жить. Недавно на безымянном пальце Арзамасовой появилось новое кольцо, и в прессе стали ходить слухи, что пара готовится к свадьбе.
Фото: Instagram Видео: YouTube
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