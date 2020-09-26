Лиза Арзамасова прокомментировала слухи вокруг ее романа с Ильей Авербухом

В новом интервью изданию «7 дней» звезда снова затронула тему отношений с Авербухом и пояснила, почему не хочет делиться с публикой подробностями отношений пары.

«Есть большая разница между «держать в секрете» и просто «что-то не рассказывать». Для того, чтобы рассказывать про личное, нужно чтобы возникло желание. Когда оно появится, я обязательно с вами поделюсь. Или — мы поделимся. А пока с удивлением читаю, как перепечатывают слова неизвестных мне людей на эту тему разные недобросовестные издания», — заявила Арзамасова и добавила: «Пока про личную жизнь могу сказать только одно: у меня все хорошо. Этим летом я счастлива».

Илья Авербух и Лиза Арзамасова рассекретили свои отношения этим летом. Публика отнеслась к роману неоднозначно: поклонников смутила разница в возрасте влюбленных. В Инстаграме Лизы появилось много нелестных высказываний о актрисе и советов, как молодой артистке стоило бы строить свою личную жизнь. Устав терпеть критические замечания, актриса ответила подписчикам, что уже давно является взрослой и может сама решать, как ей жить. Недавно на безымянном пальце Арзамасовой появилось новое кольцо, и в прессе стали ходить слухи, что пара готовится к свадьбе.