Лиза Арзамасова показала, как ее мать выглядела в 25 лет: «Какая красавица!»
Фото: Instagram/ @liza_arzamasova
Многие гадают, в кого же Лиза Арзамасова получилась такой нежной, обворожительной и утонченной. Теперь секрет для поклонников открыт: достаточно просто взглянуть на молодую маму актрисы, и сразу становится понятно, от кого Арзамасова унаследовала свои черты.
В своем Инстаграм звезда поделилась снимком матери, на котором женщине всего 25 лет.
«Была у мамы и не смогла оторваться от этой маминой фотографии на полке в библиотеке. Ровно 25 лет назад моей маме было 25. Как мне сегодня. Я рассматриваю эти снимки из другой, неизвестной мне, реальности и думаю, как мы близки и как мы далеки. Мама в свои 25 знает то, чего не знаю я, у меня - свои ощущения жизни, свои знания. Глаза смотрят по-разному... Спасибо маме за мой «наивный взгляд», — написала актриса в своем микроблоге.
Поклонники Арзамасовой остались в восторге от снимка: «Боже, какая красавица, Лиза, у Вас мама», «Мама мало изменилась, также молода и прекрасна», «Лизонька, Вы абсолютно правы. Всё так и есть. Какая же потрясающая фотография!!! Действительно невозможно оторвать глаз!», «Ангельская внешность.... Не могла глаз оторвать...», — оставляют комментарии подписчики.
Некоторые посетители страницы актрисы заметили, что Лиза очень похожа на свою маму: «Какая красивая. Вы на маму похожи», «Я сначала подумал, что это вы», «На фотографии, она немного похожа на Вас!», —пишут Арзамасовой поклонники.
Лиза Арзамасова прославилась благодаря роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». Недавно публике стало известно о ее романе с фигуристом Ильей Авербухом. Общественность отнеслась к этим отношениям неоднозначно: поклонников смутила разница в возрасте влюбленных. В Инстаграме Лизы появилось много нелестных высказываний о актрисе и советов, как молодой артистке стоило бы строить свою личную жизнь. Устав терпеть критические замечания, актриса ответила подписчикам, что уже давно является взрослой и может сама решать, как ей жить. Недавно на безымянном пальце Арзамасовой появилось новое кольцо, и в прессе стали ходить слухи, что пара готовится к свадьбе.
Фото: Instagram Видео: YouTube
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