Лиза Арзамасова показала, как ее мать выглядела в 25 лет: «Какая красавица!»

Поклонники Арзамасовой остались в восторге от снимка: «Боже, какая красавица, Лиза, у Вас мама», «Мама мало изменилась, также молода и прекрасна», «Лизонька, Вы абсолютно правы. Всё так и есть. Какая же потрясающая фотография!!! Действительно невозможно оторвать глаз!», «Ангельская внешность.... Не могла глаз оторвать...», — оставляют комментарии подписчики.

Некоторые посетители страницы актрисы заметили, что Лиза очень похожа на свою маму: «Какая красивая. Вы на маму похожи», «Я сначала подумал, что это вы», «На фотографии, она немного похожа на Вас!», —пишут Арзамасовой поклонники.

Лиза Арзамасова прославилась благодаря роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». Недавно публике стало известно о ее романе с фигуристом Ильей Авербухом. Общественность отнеслась к этим отношениям неоднозначно: поклонников смутила разница в возрасте влюбленных. В Инстаграме Лизы появилось много нелестных высказываний о актрисе и советов, как молодой артистке стоило бы строить свою личную жизнь. Устав терпеть критические замечания, актриса ответила подписчикам, что уже давно является взрослой и может сама решать, как ей жить. Недавно на безымянном пальце Арзамасовой появилось новое кольцо, и в прессе стали ходить слухи, что пара готовится к свадьбе.