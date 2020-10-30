Лиза Арзамасова появилась на обложке глянцевого журнала с новым кольцом на безымянном пальце

Лиза Арзамасова появилась на обложке журнала «Лиза», юбилейный номер которого выйдет в эту субботу. На безымянном пальце актрисы появилось новое кольцо – которое отличается от помолвочного кольца с бриллиантом, которое ей преподнес ее возлюбленный, бывший фигурист и нынешний тренер Илья Авербух.

В своем Instagram, где Арзамасова поделилась анонсом номера, девушка никак не прокомментировала этот нюанс.

«Мне кажется, что это очень мило ☺️ Не сам факт обложки журнала «Лиза» с моей фотографией, а то, что в правом верхнем углу обложки надпись «25 лет вместе» ))) Символично. Мы с моим журналом-тёзкой - ровесники», — написала молодая актриса.