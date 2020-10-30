Лиза Арзамасова появилась на обложке глянцевого журнала с новым кольцом на безымянном пальце
Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/?hl=ru
Лиза Арзамасова появилась на обложке журнала «Лиза», юбилейный номер которого выйдет в эту субботу. На безымянном пальце актрисы появилось новое кольцо – которое отличается от помолвочного кольца с бриллиантом, которое ей преподнес ее возлюбленный, бывший фигурист и нынешний тренер Илья Авербух.
В своем Instagram, где Арзамасова поделилась анонсом номера, девушка никак не прокомментировала этот нюанс.
«Мне кажется, что это очень мило ☺️ Не сам факт обложки журнала «Лиза» с моей фотографией, а то, что в правом верхнем углу обложки надпись «25 лет вместе» ))) Символично. Мы с моим журналом-тёзкой - ровесники», — написала молодая актриса.
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Мне кажется, что это очень мило ☺️ Не сам факт обложки журнала «Лиза» с моей фотографией, а то, что в правом верхнем углу обложки надпись «25 лет вместе» ))) Символично. Мы с моим журналом-тёзкой - ровесники. Мне очень приятно 🙏🏻☺️ #обложка #журналлиза #25лет
Подписчики поздравили свою любимицу с появлением на обложке известного журнала, и снова восхитились ее чистотой и естественностью.
«На этой фотке и 17 лет нет», «Вы насколько обаятельны, что честно.... боюсь влюбится», «Какие глаза, утонуть можно, и не вернуться», «Мне нравится фотография, очень и Лиза классно нежная и надпись классная», «Круто! Лиза! Красотка! Нежность! Скромность! Артистичность! Это всё ваше олицетворение!», «Вы просто красавица, и очень милая и добрая! Желаю побольше ролей в театре и кино!», — комментируют подписчики.
Ранее Лиза в своем Instagram опубликовала селфи, на котором показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, очень похожее на помолвочное, чем спровоцировала слухи о скором браке с Авербухом.
Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой
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