Анна Семенович показала архивные фото Татьяны Навки из «Ледникового периода»

Анна Семенович нередко публикует на своей странице в Instagram архивные фото, на которых показывает свои модные образы. Кроме того артистка нередко радует фолловеров мотивационными и трогательными постами о личной жизни. В этот раз Анна затронула очень личную тему и порассуждала о любви.

К слову, недавно мы писали, Татьяна Навка с дочкой перевоплотились в эксцентричных ведьм. 45-летняя супруга Дмитрия Пескова показала, как с семьей и друзьями отметила Хэллоуин.