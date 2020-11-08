Анна Семенович показала архивные фото Татьяны Навки из «Ледникового периода»
Фото: @ann_semenovich / Instagram
Анна Семенович нередко публикует на своей странице в Instagram архивные фото, на которых показывает свои модные образы. Однако в этот раз теледива удивила новыми фото, которые весят на стенах телецентра «Останкино». Анна отправилась на новые съемки и решила вспомнить месяцы своего участия в «Ледниковом периоде». Теледива показала снимки с Татьяной Навкой и похвалила ее за красивое катание в паре с Алексеем Ягудиным. Кроме того, Анна показала портреты Игоря Верника и Анастасии Волочковой, сделанные в предыдущие сезоны ледового шоу. Анна разместила видео с прогулки по телецентру в Stories на своей странице в Instagram и отметила Татьяну Навку, которая сразу поделилась видео теледивы у себя на странице.
Анна Семенович нередко публикует на своей странице в Instagram архивные фото, на которых показывает свои модные образы. Кроме того артистка нередко радует фолловеров мотивационными и трогательными постами о личной жизни. В этот раз Анна затронула очень личную тему и порассуждала о любви.
К слову, недавно мы писали, Татьяна Навка с дочкой перевоплотились в эксцентричных ведьм. 45-летняя супруга Дмитрия Пескова показала, как с семьей и друзьями отметила Хэллоуин.
Фото и видео: @ann_semenovich / Instagram
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