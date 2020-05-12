«За месяц до рождения сына»: Игорь Верник показал пикантное архивное фото с беременной экс-женой
Фото: Instagram Игоря Верника
«Нашел фото, которое было сделано за месяц до рождения сына», — написал он.
Поклонники артиста отметили, что он не сильно изменился с тех пор.
На снимке запечатлена Мария — вторая супруга артиста, свадьба с которой состоялась в 1999 году, и которая подарила мужчине сына Григория, который впоследствии пошел по его стопам и продолжил творческую династию. В 2009-м году супруги развелись. Долгое время пара не могла поддерживать хорошие отношения даже ради общего ребенка, но в 2018 году они нашли общий язык.
С первой женой, брак с которой Игорь заключил еще в студенческом возрасте, детей по их общему решению не случилось.
Фото и видео: Instagram
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