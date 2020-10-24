«Травоядная» Анастасия Волочкова поделилась секретами своего «здорового» холодильника

Да, хотелось бы нам всем обладать такой силой воли! Несмотря на то, что хоть прима- балерина довольно часто становится жертвой насмешек коллег, пользователей Сети и хейтеров, стоит отдать ей должное, фигура 44-летней Волочковой выглядит прекрасно. И вряд ли кто-то с этим не согласится.

Артистка следит за своим внешним видом: каждый день занимается спортом, правильно питается, ходит на массаж и регулярно посещает косметологов.

Напомним, недавно мы писали, о том, что бывший муж Анастасии миллионер и бизнесмен Игорь Вдовин забрал к себе всех четырёх детей от прежних браков. В том числе с отцом живет и 15-летняя дочь Волочковой Ариадна.

А какой образ жизни поддерживаете вы? Делитесь своими ответами в комментариях!