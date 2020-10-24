«Травоядная» Анастасия Волочкова поделилась секретами своего «здорового» холодильника
«Даже при очень насыщенном графике подготовки и физических нагрузках, я всегда питаюсь очень легко. И чем меньше я ем, тем больше у меня прибавляется энергии. В моём рационе салатные листья, овощные острые супчики и отварные яйца всмятку. Иногда немного отварной курицы без соли», - подписала пост Анастасия.
Да, хотелось бы нам всем обладать такой силой воли! Несмотря на то, что хоть прима- балерина довольно часто становится жертвой насмешек коллег, пользователей Сети и хейтеров, стоит отдать ей должное, фигура 44-летней Волочковой выглядит прекрасно. И вряд ли кто-то с этим не согласится.
Артистка следит за своим внешним видом: каждый день занимается спортом, правильно питается, ходит на массаж и регулярно посещает косметологов.
Напомним, недавно мы писали, о том, что бывший муж Анастасии миллионер и бизнесмен Игорь Вдовин забрал к себе всех четырёх детей от прежних браков. В том числе с отцом живет и 15-летняя дочь Волочковой Ариадна.
А какой образ жизни поддерживаете вы? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: @volochkova_art / Instagram_
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