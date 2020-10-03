Анна Семенович в эффектном образе рассуждает о любви: «Не родись красивой»

— написала Анна Семенович.

Недавно мы писали, как Анна Семенович испортила волосы во время съемок клипа. 40-летняя певица посетила салон красоты после неудачных экспериментов с волосами. Блондинка так переусердствовала с укладками, что сожгла волосы.

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