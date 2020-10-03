Анна Семенович в эффектном образе рассуждает о любви: «Не родись красивой»
Фото: @ann_semenovich / Instagram
Анна Семенович нередко публикует на своей странице в Instagram архивные фото, на которых показывает свои модные образы. Кроме того артистка нередко радует фолловеров мотивационными и трогательными постами о личной жизни. В этот раз Анна затронула очень личную тему и порассуждала о любви. К фотографии, на которой она позирует в ярком салатовом платье-рубашке, сидя в уютном кресле на даче, написала небольшой текст: «Быть красивой счастье или нет. Моя бабушка всегда мне говорила : «Не родись красивой, а родись счастливой!» Я часто наблюдаю картину , когда красивые женщины , одиноки ! Слышу когда мужчины в компании говорят : «Красивая девушка для <любви> , а в жены я возьму попроще. Не хочу , чтобы мою жену и мать моих детей вожделели другие мужчины и хотели её». Девочки , что это ? Мужская слабость или бредовые стереотипы».
Фолловеры остались в восторге не только от эффектного снимка Анны, но и от трогательных и правильных слов певицы. Женщины поддержали позицию артистки касательно любви и отношений и написали в комментариях: «Счастье женщины — быть матерью, а не быть замужем. Ни один мужчина не стоит любви больше, чем любовь к ребенку», «Ты права на сто процентов,со мной было точно также,многие боялись моей красоты, но я второй раз за мужем,нашла того ,который мне нужен и мне соответствует ,не боится моей красоты ,а очень горд,что с ним такая женщина, как я!!!», «Нужно выбирать уверенного мужчину, который ничего не боится, и не глупого, что вдруг не стать умнее него», «Вот жду, хочу себе подобного! Любви хочу! Большой, настоящей! Всем желаю!».
Красота, это же не только внешность, а энергия которую излучает каждый человек из сердца. Конечно много красивых и пустых людей, они следят только за оболочкой , а на нутро им плевать. Но я сейчас говорю об истинно красивых женщинах, мягких, смелых, сильных и добрых, которые живут на высоких вибрациях. Красивых и внешне, и внутри,
— написала Анна Семенович.
Недавно мы писали, как Анна Семенович испортила волосы во время съемок клипа. 40-летняя певица посетила салон красоты после неудачных экспериментов с волосами. Блондинка так переусердствовала с укладками, что сожгла волосы.
А тебе понравилось новое фото Анны Семенович? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @ann_semenovich / Instagram
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