Анна Семенович показала, как выглядела в 16 лет: «Хорошенькая какая!»

— написала Анна Семенович.

Фолловеры остались в восторге от естественной красоты и трогательного поста артистки и написали в Сети: «Какая хорошенькая! Как куколка!», «Хорошие слова, до мурашек, Ань», «Хорошенькая какая. Прелесть, Анюта!», «Такая красавица», «Мама дорогая!!! Какая девочка», «По глазам видно, что хорошая», «Анна, ты классная, настоящая, и такая как есть! Люблю смотреть на твои истории и на фото!», «Самая обаятельная, милая, веселая, красивая, и так до бесконечности...», «Какая вы милашка, и сейчас тоже», «Вы так похожи на Селену Гомес, вы очень красивая, не перестаю вами восхищаться!», «Хорошенькая какая».

К слову, недавно мы рассказывали, Анна Семенович с розовыми волосами удивила фанатов пикантным образом. Артистка примерила парик, шелковый пеньюар и домашние туфли с пуховыми помпонами на съемках и спровоцировала волну комплиментов и критики.

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