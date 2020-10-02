Анна Семенович показала, как выглядела в 16 лет: «Хорошенькая какая!»
Фото: @ann_semenovich / Instagram
Анна Семенович нередко публикует на своей странице в Instagram архивные фото, на которых показывает свои образы из разных выпусков прошлогодних программ. Телеведущая активно ведет социальные сети и показывает кадры из личной жизни. В этот раз Анна решила показать редкое фото, сделанное в 16 лет. В кадре девушка позирует на природе в элегантном образе — бежевом тренче, к которому подобрала крупные серьги и кольца. Рыжие волосы Анна собрала в чуть растрепанный пучок, а для макияжа выбрала одну лишь помаду светло-розового оттенка. Естественная красота будущей телеведущей очаровала фолловеров, и они нашли эффектное сравнение Анны с Селеной Гомес.
Под фото Анна написала трогательный пост об ошибках прошлого, целеустремленности и отсутствии желания что-либо изменить в прошлом: «Мой путь тернист, но очень интересен ! Конечно я делала глупые поступки , влюблялась в плохих парней и иногда от отчаянья просыпалась среди ночи в холодном поту, но кому это не знакомо? Да и сейчас иногда творю чудеса».
Я часто спрашиваю себя — хочу ли я прожить другую историю ? На этой фотке мне 16 лет, я только начинаю свой путь и все ещё впереди ! Впереди чемпионаты по фигурному катанию, институт , смена карьеры , безумная популярность, сумасшедший график работы. Много всего ждёт эту маленькую девочку, много счастья и много разочарований в любви. Много падений, но и много хорошего. Если бы тогда, в мои 16 мне нынешние мозги. Ох держись мир!!! Но так не бывает и слава Богу. Я люблю каждую свою рану, каждую трещинку и благодарю себя за умение верить в лучшее, и оставаться не смотря ни на что, все той же доброй девочкой с большими глазами.
— написала Анна Семенович.
Фолловеры остались в восторге от естественной красоты и трогательного поста артистки и написали в Сети: «Какая хорошенькая! Как куколка!», «Хорошие слова, до мурашек, Ань», «Хорошенькая какая. Прелесть, Анюта!», «Такая красавица», «Мама дорогая!!! Какая девочка», «По глазам видно, что хорошая», «Анна, ты классная, настоящая, и такая как есть! Люблю смотреть на твои истории и на фото!», «Самая обаятельная, милая, веселая, красивая, и так до бесконечности...», «Какая вы милашка, и сейчас тоже», «Вы так похожи на Селену Гомес, вы очень красивая, не перестаю вами восхищаться!», «Хорошенькая какая».
К слову, недавно мы рассказывали, Анна Семенович с розовыми волосами удивила фанатов пикантным образом. Артистка примерила парик, шелковый пеньюар и домашние туфли с пуховыми помпонами на съемках и спровоцировала волну комплиментов и критики.
А тебе понравилось новое фото Анны Семенович? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @ann_semenovich / Instagram
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