«Семейка Аддамс»: Татьяна Навка с дочкой перевоплотились в эксцентричных ведьм
Фото: @tatiana_navka / Instagram
В ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире отмечается Хэллоуин. В этом году фигуристка Татьяна Навка решила принять участие в праздновании самой страшной ночи года. Для торжества Татьяна вместе с дочерью перевоплотились в «ужасающих» красоток из культового фильма «Семейка Аддамс». Фотографии и видео в образах Татьяна разместила на своей странице в Instagram. Под снимками Татьяна Навка написала: «Хеллоуин. Популярный у молодёжи, не совсем понимаемый более старшим поколением, да-да, совсем не наш праздник... Но! Если уйти в его изначальные корни, разобраться в сути праздника, то можно понять, что это день воспоминаний, день памяти ушедших от нас родственников. Только без печали, грусти и тоски, а с радостью, юмором, позитивом! Сейчас ещё и с креативом, переодеваниями и творческим подходом! Для детей и родителей лишний повод объединиться, открыть в себе скрытые таланты, примерить непривычные образы, украсить дом и окунуться в атмосферу праздника!».
Пользователи Сети остались в восторге от новой фотографии и написали под снимками: «Я с вами согласна, Таня. Почему бы лишний раз не повеселится, и детям почему-то нравится этот праздник, и тыквы и костюмы», «Прям похожа на девочку из "Семейка Адамс"!», «Все правильно пояснила Татьяна. Действительно, любая движуха,которая объединяет взрослых и детей- это только в радость и новые ощущения!», «Надюша супер! И наряд», «Точно, Танечка! Надо идти в ногу со временем !», «Супер!)Поздравляю. Надюша- Вэнсдей Аддамс.Отличный образ».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хеллоуин ✨✨✨ Популярный у молодёжи, не совсем понимаемый более старшим поколением, да-да, совсем не наш праздник... Но! Если уйти в его изначальные корни, разобраться в сути праздника, то можно понять, что это день воспоминаний, день памяти ушедших от нас родственников. Только без печали, грусти и тоски, а с радостью, юмором, позитивом! Сейчас ещё и с креативом, переодеваниями и творческим подходом! Для детей и родителей лишний повод объединиться, открыть в себе скрытые таланты 😜, примерить непривычные образы 🧙♀️, украсить дом и окунуться в атмосферу праздника! 😉🥳✨ #ТатьянаНавка #peskofamily #хэллоуин #праздники #октябрь #семья #деткиконфетки #детство #мультикультура
Напомним, у Татьяны Навки есть еще и старшая дочь Александра, которую она родила от фигуриста и тренера Александра Жулина. Они поженились в 2000 году, через 6 лет после начала их романа. Развод состоялся в 2010-м. С 1 августа 2015 года Татьяна замужем за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.
К слову, недавно мы писали, как Татьяна Навка похвасталась красавицей-сестрой. Фигуристка опубликовала пост, на котором трогательно обратилась к младшей сестре Наталье. Татьяна эмоционально поздравила родственницу с днем рождения, назвав ее «неповторимой и единственной подругой».
А вам понравилась новая фотография Татьяны Навки? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @tatiana_navka / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!