«Семейка Аддамс»: Татьяна Навка с дочкой перевоплотились в эксцентричных ведьм

Напомним, у Татьяны Навки есть еще и старшая дочь Александра, которую она родила от фигуриста и тренера Александра Жулина. Они поженились в 2000 году, через 6 лет после начала их романа. Развод состоялся в 2010-м. С 1 августа 2015 года Татьяна замужем за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

К слову, недавно мы писали, как Татьяна Навка похвасталась красавицей-сестрой. Фигуристка опубликовала пост, на котором трогательно обратилась к младшей сестре Наталье. Татьяна эмоционально поздравила родственницу с днем рождения, назвав ее «неповторимой и единственной подругой».

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