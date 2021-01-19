48-летний Бен Аффлек расстался с «девушкой Бонда» Аной де Армас
Фото: www.instagram.com/ana_d_armas/
В 2020 году поклонники Бена Аффлека выдохнули: наконец-то он нашел девушку, с которой обрел счастье и с которой, кажется, забыл о своих вредных привычках. Избранницей Аффлека стала «девушка Бонда» Ана де Армас (она сыграла роль возлюбленной героя Дэниела Крейга в фильме «Не время умирать»).
Но радость фанатов актера длилась недолго. Уже через несколько месяцев после начала их романа появились слухи, что Ана и Бен расстались. После в Сети вновь появились их фото с совместных прогулок — отношения наладились.
И всего через год после того, как они стали парой, Аффлек и де Армас окончательно разорвали отношения, сообщает таблоид In Tiouch Weekly.
Инициатором расставания стала 32-летняя Ана. «Она не видит с ним будущего», — говорят знакомые пары, но добавляю, что расставание прошло спокойно и на дружественной ноте.
Отметим, что после развода с Дженнифер Гарнер, Аффлеку не везет в личной жизни. После ухода из семьи он пристрастился к бутылке, набрал лишний вес из-за чего потерял роль Бэтмена. С женщинами отношения тоже не клеились. После развода у актера и режиссера начался роман с продюсером Линдсей Шукус. Влюбленные несколько раз расходились и вновь становились парой. Но в итоге, после нескольких попыток побега, Аффлек порвал с ней.
Теперь обладатель «Оскара» вновь стал завидным холостяком. К тому же за год романа с Аной де Армас он снова пришел в форму: сильно похудел и освежился.
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
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