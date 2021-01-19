48-летний Бен Аффлек расстался с «девушкой Бонда» Аной де Армас

В 2020 году поклонники Бена Аффлека выдохнули: наконец-то он нашел девушку, с которой обрел счастье и с которой, кажется, забыл о своих вредных привычках. Избранницей Аффлека стала «девушка Бонда» Ана де Армас (она сыграла роль возлюбленной героя Дэниела Крейга в фильме «Не время умирать»).

Но радость фанатов актера длилась недолго. Уже через несколько месяцев после начала их романа появились слухи, что Ана и Бен расстались. После в Сети вновь появились их фото с совместных прогулок — отношения наладились.

И всего через год после того, как они стали парой, Аффлек и де Армас окончательно разорвали отношения, сообщает таблоид In Tiouch Weekly.