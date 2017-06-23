У Бена Аффлека роман с известным телепродюсером Линдсей Шукус

Около трех месяцев назад одна из самых крепких пар Голливуда распалась. Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подали на развод спустя 11 лет брака. Однако поклонники до последнего надеялись, что супруги вновь сойдутся, ведь в последнее время их часто видели вместе на семейных прогулках с детьми.

Но, похоже, этому не бывать. Как сообщил портал E!News, актер закрутил роман с продюсером популярного американского шоу Saturday Night Live Линдсэй Шукус. Накануне пару застали в Лондоне, куда они прибыли, чтобы принять участие в шоу The Ferryman Сэма Мендеса. А позже Бена и Линдсэй застали в Лос-Анджелесе, когда они направлялись на романтическое свидание.

«Все, что между ними происходит – это больше, чем летний флирт. Им нравится весело проводить время вместе, они заботятся друг о друге. Это только начало их отношений, и они не торопят события», - заявил инсайдер.

К слову, многие пользователи Сети увидели заметное сходство между новой пассией Аффлека и Дженнифер Гарнер, даже несмотря на то, что Линдсэй блондинка.

Фото: globallookpress.com