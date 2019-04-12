Бен Аффлек снова ушел от Линдси Шукус через два месяца после воссоединения

В Голливуде распалась еще одна пара – и уже во второй раз. Актер и режиссер Бен Аффлек вновь ушел от дамы сердца – продюсера Линдси Шукус. Источники, близкие к паре, рассказали изданию Us Weekly, что 46-летний актер и его 38-летняя возлюбленная пытались вновь восстановить отношения: они сошлись пару месяцев назад и много времени проводили вместе. Но попытка оказалась безрезультатной – они вновь расстались. При этом Бен и Линдси сохранили дружеские отношения.
Фото: Global Look press
«У нее ребенок, бывший муж и работа в Нью-Йорке, а у Бена - его семья и работа в Лос-Анджелесе. Они любят и уважают друг друга, но поняли, что второй шанс не сработал», - сообщает таблоид.
Точную причину очередного разрыва никто не называет. До первого разрыва в августе 2018-го актер и продюсер состояли в отношениях год, они даже строили планы на совместную жизнь. Но потом Аффлек закрутил роман с моделью Playboy.
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Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, PPE/face to face, Armando Gallo, Daren Fentiman, Vida/face to face, Faye Sadou/AdMedia, MediaPunch/face to face/ Global Look press
Видео: youotube.com/ Jimmy Kimmel Live, TheEllenShow