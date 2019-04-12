Бен Аффлек снова ушел от Линдси Шукус через два месяца после воссоединения

В Голливуде распалась еще одна пара – и уже во второй раз. Актер и режиссер Бен Аффлек вновь ушел от дамы сердца – продюсера Линдси Шукус. Источники, близкие к паре, рассказали изданию Us Weekly, что 46-летний актер и его 38-летняя возлюбленная пытались вновь восстановить отношения: они сошлись пару месяцев назад и много времени проводили вместе. Но попытка оказалась безрезультатной – они вновь расстались. При этом Бен и Линдси сохранили дружеские отношения.