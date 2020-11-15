14-15 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
У российских звезд выходные выдались насыщенными из-за многочисленных путешествий. Пока семья Оксаны Самойловой и Джигана привыкали к холодному климату после поездки на Мальдивы, Ксения Бородина отправилась с красотками-дочерьми в Санкт-Петербург. Звездная семья посетила Эрмитаж и опубликовала снимок из дворцовых интерьеров, порассуждав в посте о приближающихся праздниках: «Как я люблю Новый год! Дети уже вовсю готовятся, составляют списки желаний: одно круче другого, а я обожаю их осуществлять. Это будто стать на некоторое время волшебной феей, которой под силу воплотить любую мечту. Ну, почти любую :) Я поддерживаю в детях веру в чудеса и волшебство.И, кстати, у нас, взрослых волшебников, есть возможность осуществить новогодние мечты и желания тех детей, что лишены домашнего тепла или живут в очень бедных семьях или имеют очень серьезные проблемы со здоровьем».
В отличие от своей тезки Ксения Собчак решила в выходные сменить имидж и снова стала роковой блондинкой: «Цвет волос. Все-таки вернуться в яркий блонд было правильным решением. А вы как считаете?». Модные аутфиты продемонстрировали в Сети так же Юлия Снигирь, Айза Анохина, Анна Заворотнюк, Виктория Боня и Виктория Лопырева.
Сразу две звездных семьи были увлечены праздниками в эти выходные. Так, жена 60-летнего миллиардера Лена Перминова приготовила сюрприз своему сыну в честь его дня рождения и устроила пышное торжество дома. Мальчику преподнесли креативный торт в форме автомата для конфет и детский ультрабыстрый квадроцикл.
Максим Галкин трогательно поздравил Аллу Пугачеву с 19-ой годовщиной. На своей странице в Instagram шоумен опубликовал милую фотографию с супругой. Перед камерами звездная чета позирует на фоне красивого интерьера и яркой картины. На снимке видно, что Галкин приобнял жену и смотрит на нее с нежностью и любовью, взгляд при этом Пугачевой устремлен вдаль,но на ее лице прослеживается очаровательная улыбка. Затем пара сняла совместное видео для Stories в Instagram, на которых показали уже новогодний интерьер дома.
К слову, недавно мы писали, как Анна Седокова похвалила сына-боксера за спортивные успехи: «Мой супергерой». 37-летняя певица показала первые кадры тренировки подросшего сына.
Фото и видео: Instagram
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