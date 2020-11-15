14-15 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Максим Галкин трогательно поздравил Аллу Пугачеву с 19-ой годовщиной. На своей странице в Instagram шоумен опубликовал милую фотографию с супругой. Перед камерами звездная чета позирует на фоне красивого интерьера и яркой картины. На снимке видно, что Галкин приобнял жену и смотрит на нее с нежностью и любовью, взгляд при этом Пугачевой устремлен вдаль,но на ее лице прослеживается очаровательная улыбка. Затем пара сняла совместное видео для Stories в Instagram, на которых показали уже новогодний интерьер дома.

К слову, недавно мы писали, как Анна Седокова похвалила сына-боксера за спортивные успехи: «Мой супергерой». 37-летняя певица показала первые кадры тренировки подросшего сына.