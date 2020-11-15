«Ослепительная красотка» Наталья Водянова в нежном образе отдыхает в Греции

Единственная дочь Водяновой появилась в первом браке модели с британским аристократом Джастином Портманом. Девочка получила свое имя в честь реки Невы, на которой стоит Петербург, однако его следует читать с ударением на первый слог. С Портманом Водянова развелась в 2011 году, а в сентябре этого года вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно, от которого у нее двое сыновей. Пара расписалась в мэрии Парижа, а невеста надела на церемонию потрясающее платье от Ульяны Сергеенко, с которой ее связывает крепкая дружба.