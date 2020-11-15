«Ослепительная красотка» Наталья Водянова в нежном образе отдыхает в Греции
Фото: @natasupernova / Instagram
Наталья Водянова продолжает восхищать поклонников своей внешностью, и многие подчеркивают, что с годами модель только молодеет и становится еще краше. В этот раз супермодель опубликовала на своей странице в Instagram новое видео, на котором предстала в нежном образе — джемпере с десятками пуговиц. На днях Наталья отправилась отдыхать в Грецию, где проводит большую часть времени на побережье. Звезде сделали стильную укладку с легкими локонами, которые развивались на ветру во время заката.
Фолловеры остались в восторге от нового видео Натали и написали в Сети: «Красотка и кофта отличная», «Отличная идея с пуговицами, позитивно», «Прекрасна», «Глаз не оторвать, красавица», «Прекрасная. вся светишься», «Красота в красоте», «Красавица!», «Вы светитесь добром!», «Очень красивая!», «Королева!», «Ослепительная красотка!».
Фото: @natasupernova / Instagram
Единственная дочь Водяновой появилась в первом браке модели с британским аристократом Джастином Портманом. Девочка получила свое имя в честь реки Невы, на которой стоит Петербург, однако его следует читать с ударением на первый слог. С Портманом Водянова развелась в 2011 году, а в сентябре этого года вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно, от которого у нее двое сыновей. Пара расписалась в мэрии Парижа, а невеста надела на церемонию потрясающее платье от Ульяны Сергеенко, с которой ее связывает крепкая дружба.
Фото и видео: @natasupernova / Instagram
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