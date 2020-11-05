Дерзкая красотка Елена Перминова покорила образом с черным кружевом и грубыми кожаными ботинками
Фото: www.instagram.com/lenaperminova/
Модель Елена Перминова в своем блоге показала очень эффектный комплект, в котором сочетает нежное и сексуальное кружево с грубыми кожаными ботинками. Образ дополняет элегантный жакет оверсайз. Аутфит очень подходит хрупкой Елене, подчеркивая ее нежность и красоту.
Подписчикам пришелся очень по душе такой стильный прием:
«Ну как можно быть такой стильной», «Очень секси и стильно! Как у вас так получается сочетать фактуры?», «На вас фуфайку надеть, всё равно стильно будете выглядеть», «Лена, вы просто супер. Я думаю нереально быть такой красивой», «Просто супер! Так стильно...Нет блесток, тюнинга и прочей атрибутики наших «красавиц».
Ранее Лена Перминова решила поддержать девушек, которые переживают из-за неидеальной кожи, и продемонстрировала «апельсиновую корку», заявив, что переживать совершенно не о чем.
«Этот пост в поддержку всех тех, кто переживает из-за "апельсиновой корки". Каким бы ни был ракурс и свет, пусть будет меньше комплексов и больше любви к себе, девочки», — подписала она свое фото.
Фото и видео: Instagram Елены Перминовой
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