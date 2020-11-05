Дерзкая красотка Елена Перминова покорила образом с черным кружевом и грубыми кожаными ботинками

Подписчикам пришелся очень по душе такой стильный прием:

«Ну как можно быть такой стильной», «Очень секси и стильно! Как у вас так получается сочетать фактуры?», «На вас фуфайку надеть, всё равно стильно будете выглядеть», «Лена, вы просто супер. Я думаю нереально быть такой красивой», «Просто супер! Так стильно...Нет блесток, тюнинга и прочей атрибутики наших «красавиц».

Ранее Лена Перминова решила поддержать девушек, которые переживают из-за неидеальной кожи, и продемонстрировала «апельсиновую корку», заявив, что переживать совершенно не о чем.

«Этот пост в поддержку всех тех, кто переживает из-за "апельсиновой корки". Каким бы ни был ракурс и свет, пусть будет меньше комплексов и больше любви к себе, девочки», — подписала она свое фото.