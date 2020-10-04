Слезы Бузовой, кокетка Тодоренко и мим-дуэт Пеговой: как стартовал «Ледниковый период»

Елена Пегова появилась на льду вместе с Алексеем Тихоновым. Пара представила номера с мим-дуэтом, для которого актриса нарядилась в пышную красную пачку, черный корсет и завязала два игривых хвоста на голове. Танец на льду участники исполнили под испанскую композицию La Pata y el Pato («Нога и Утка»).

К слову, недавно мы рассказывали, как Регина Тодоренко рассказала, как отреагировала на поцелуй мужа с известной фигуристкой. Как известно, ее супруг Влад Топалов принимает участие в съемках проекта и активно тренируется со своей партнершей Олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных.

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