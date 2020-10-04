Слезы Бузовой, кокетка Тодоренко и мим-дуэт Пеговой: как стартовал «Ледниковый период»
Фото: Кадры из нового сезона шоу «Ледниковый период»
В новом 10-ом сезоне шоу «Ледниковый период» приняли участие многие отечественные звезды, в том числе свои номера представили Ольга Бузова, Регина Тодоренко, Влад Соколовский, Надежда Михалкова, Влад Топалов, Ирина Пегова и Владимир Маркони. Последние месяцы селебрити провели за продолжительными и трудными тренировками на льду под чутким руководством звездных наставников. В жюри в новом сезоне вошли: Татьяна Навка, Татьяна Тарасова, Сергей Лазарев, Елена Исинбаева и Алексей Мишин. 10 сезон порадует поклонников и новыми правилами — за первые четыре выпуска программы не будет выбывать ни одна пара.
По результатам зрительского голосования, проведенного в период трансляции шоу, в лидеры на этой неделе вырвалась пара Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева. Пара представила чувственный номер под песню Walk Away («Уходи») в исполнении Кристины Агилеры. Ольга с особым трепетом отнеслась к подготовке и нередко показывала поклонникам сложные тренировки. Под видео одной из них Ольга написала: «Мы тренировались два месяца, чтобы удивлять вас. Но есть одна маленькая деталь — до участия в проекте, я вообще не умела стоять на коньках. Поэтому не судите строго. Я только учусь, и мы очень стараемся для Вас». После выступления Ольга Бузова расчувствовалась и пустила слезу на глазах телезрителей и звездного жюри.
Наибольшее количество баллов за первый день выступлений набрали Ольга Кузьмина и Александр Энберт, наименьшее — Влад Соколовский и Екатерина Боброва. Особое внимание телезрителей было приковано к двум парам: Влад Топалов и Елена Ильиных и Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Дело в том, что специально для номера Владу предстояло поцеловать партнершу, пока его супруга находилась за кулисами и готовилась к своему выступлению. Ранее Регина рассказала, как узнала об «изюминке» поставке и поделилась своей реакцией. Сама телеведущая представила зажигательный номер с Романом Костомаровым, где предстала в образе кокетки с безупречной растяжкой.
Елена Пегова появилась на льду вместе с Алексеем Тихоновым. Пара представила номера с мим-дуэтом, для которого актриса нарядилась в пышную красную пачку, черный корсет и завязала два игривых хвоста на голове. Танец на льду участники исполнили под испанскую композицию La Pata y el Pato («Нога и Утка»).
К слову, недавно мы рассказывали, как Регина Тодоренко рассказала, как отреагировала на поцелуй мужа с известной фигуристкой. Как известно, ее супруг Влад Топалов принимает участие в съемках проекта и активно тренируется со своей партнершей Олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных.
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Фото и видео: кадры из шоу «Ледниковый период», Instagram
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