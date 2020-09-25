Влад Соколовский отметил 29-летие с экс-супругой, новой девушкой и дочерью
Фото: Пресс-служба
В этот вечер артиста окружали только самые близкие друзья, родители, девушка Ангелина Суркова, любимая дочь Мия и бывшая супруга Рита Дакота со своим молодым человеком. Празднование прошло в очень теплой атмосфере. В середине вечера Влад пригласил всех в центр зала и попросил взяться за руки: «Друзья, закройте глаза на пару секунд. Хочу, чтобы каждый из нас прочувствовал всю силу момента. Знаете, я абсолютно счастливый человек. Сегодня мы празднуем очень узким кругом, как вы заметили, и каждый из вас занимает огромное место в моем сердце! Я хочу поднять тост за моих чудесных родителей. Мама, папа, спасибо за жизнь! Я вас люблю!».
Фото: Пресс-служба
После трогательного обращения Влад переместился за диджейский пульт и до середины ночи играл для друзей свои любимые треки. Не так давно артист решил освоить новое для себя направление и впервые вышел на сцену в качестве диджея в одном из московских танцевальных баров. По этому поводу друзья подарили ему профессиональный диджейский пульт.
Фото: Пресс-служба
В этот вечер Влад не только получал подарки, но и сам делал сюрпризы: для своей дочки артист заказал аниматора Спайдер-мэна, любимого героя Мии, с которым она резвилась всю вечеринку. А чтобы разделить с дочерью самые важные моменты праздника, Влад попросил вынести торт раньше положенного времени и задул свечи вместе с ней.
Фото: пресс-служба
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