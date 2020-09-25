Влад Соколовский отметил 29-летие с экс-супругой, новой девушкой и дочерью

В этот вечер артиста окружали только самые близкие друзья, родители, девушка Ангелина Суркова, любимая дочь Мия и бывшая супруга Рита Дакота со своим молодым человеком. Празднование прошло в очень теплой атмосфере. В середине вечера Влад пригласил всех в центр зала и попросил взяться за руки: «Друзья, закройте глаза на пару секунд. Хочу, чтобы каждый из нас прочувствовал всю силу момента. Знаете, я абсолютно счастливый человек. Сегодня мы празднуем очень узким кругом, как вы заметили, и каждый из вас занимает огромное место в моем сердце! Я хочу поднять тост за моих чудесных родителей. Мама, папа, спасибо за жизнь! Я вас люблю!».