Ирина Пегова показала элегантный образ в лаконичном платье цвета ясного неба и собрала комплименты

Ирина Пегова собрала комплименты поклонников за нежный и в то же время элегантный образ в лаконичном платье цвета ясного неба. Дополнили образ актрисы бежевые туфли на высоком каблуке. В таком виде актриса посетила студию вечернего шоу Ивана Урганта.

Стилисты сделали Ирине макияж с акцентом на глаза, а волосы уложили в небрежный пучок с выбившимися прядями.