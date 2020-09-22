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Ирина Пегова показала элегантный образ в лаконичном платье цвета ясного неба и собрала комплименты

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Красивая Ирина Пегова

Фото: www.instagram.com/pegovairina/

Актриса в очередной раз стала гостьей шоу «Вечерний Ургант».

Ирина Пегова собрала комплименты поклонников за нежный и в то же время элегантный образ в лаконичном платье цвета ясного неба. Дополнили образ актрисы бежевые туфли на высоком каблуке. В таком виде актриса посетила студию вечернего шоу Ивана Урганта.

Стилисты сделали Ирине макияж с акцентом на глаза, а волосы уложили в небрежный пучок с выбившимися прядями.

«Очень люблю смотреть на натуральность Ирины. Смотрела вечернюю программу Ивана с участием Ирины. Простота, обаяние, красота, юмор, много улыбок. Видно, что человек с огромным уважением относится к своим зрителям. Здоровья вам, Ирина, и творческих успехов», «Я вас обожаю. В вас столько энергии, позитива. Смотря на вас, хочется жить и творить!», «Ириша, шикарная женщина», «Нельзя вот просто так и не любить Ирину Пегову. Обожаю», «Какая же милая», «Платье шикарное!», — посыпались приятные слова в адрес актрисы.

Ирина всегда собирает комплименты не только за внешность, но и артистизм и спортивные достижения. Пегова профессионально занимается спортивными танцами, а теперь участвует в «Ледниковом периоде» в паре с Алексеем Тихоновым.

Фото и видео: Instagram Ирины Пеговой

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