Бузова в платье с разрезом, элегантная Безрукова и другие звезды на премьере мюзикла
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На торжественное мероприятие пришло немало отечественных звезд кино и шоубизнеса, в том числе Алика Смехова, Яна Поплавская и Евгений Яковлев, Ирина Миронова и Настя Крайнова. Среди гостей блистала и популярная телеведущая Ольга Бузова. Для премьеры мюзикла девушка выбрала сияющее золотое платье с разрезом на спине и эффектным декольте. В пару к платью Ольга подобрала открытые лодочки в тон образу и с экстремально высоким каблуком. Воздушные локоны певица собрала в хвост сзади и сделала легкую укладку. Алика Смехова предпочла более сдержанный аутфит — актриса появилась в монохромном образе молочного оттенка с винтажным жакетом, пышном палантине и белоснежных ботфортах в тон стеганой сумке.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Элегантным образом сразила и другая отечественная актриса. Ирина Безрукова предпочла для вечернего выхода платье-рубашку в мелкую полоску и с лентой вокруг шеи. Под наряд актриса надела свободные серые джинсы, усеянные белоснежными «пятнами», а завершила аутфит актуальными кожаными челси.
Фото: Пресс-служба
Новую романтическую комедию в постановке Анны Шевчук, вдохновленную успехом восхитившего тысячи зрителей бродвейского мюзикла «Первое свидание», показали в просторном паркетном зале Театра МДМ. Главные роли сыграли звезды российских мюзиклов Павел Левкин, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Анна Глаубэ и другие. Авторы обещают зрителю множество, забавных сцен, неожиданных поворотов сюжета, хиты и танцы под музыку живого бэнда. Автором либретто стал известный российский драматург Михаил Дурненков, поэтические тексты написала режиссер Женя Беркович.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина, пресс-служба
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