Бузова в платье с разрезом, элегантная Безрукова и другие звезды на премьере мюзикла

На торжественное мероприятие пришло немало отечественных звезд кино и шоубизнеса, в том числе Алика Смехова, Яна Поплавская и Евгений Яковлев, Ирина Миронова и Настя Крайнова. Среди гостей блистала и популярная телеведущая Ольга Бузова. Для премьеры мюзикла девушка выбрала сияющее золотое платье с разрезом на спине и эффектным декольте. В пару к платью Ольга подобрала открытые лодочки в тон образу и с экстремально высоким каблуком. Воздушные локоны певица собрала в хвост сзади и сделала легкую укладку. Алика Смехова предпочла более сдержанный аутфит — актриса появилась в монохромном образе молочного оттенка с винтажным жакетом, пышном палантине и белоснежных ботфортах в тон стеганой сумке.