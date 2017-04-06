Только что закончился эфир программы «Вечерний Ургант», в котором Елена Ваенга не только впечатлила ведущего своим декольте, но и рассказала о роли традиций в своей жизни.

Так, Елена соблюдает Великий пост, и старается становиться благодаря этому лучше. Ваенга исключила из рациона мясо и прочие «запрещенные» продукты. Ограничения в пище уже позитивно сказались на ее фигуре. Помимо гастрономических ограничений, каждый год женщина старается исключать что-то, что раздражает ее в себе. «Я не разговариваю плохими словами, это так тяжело!», — пожаловалась певица. Еще во время поста она бросила курить. В этом году артистка борется еще с одним «грехом».

«Я болтлива, очень сильно болтлива. Поэтому по совету подруги ограничила комментарии в Instagram», — призналась она. Она объяснила, что споры в Сети отнимают у нее слишком много эмоций, сил и времени, и не всегда оставляют положительные эмоции.

Из радостей в своей жизни она «оставила только мужа», подробности свадьбы с которым она раскрыла Ивану.

Елена уже упоминала, что праздник они с супругом устроили ради бабушки. «Все мне потом говорили: "Напялила платье в 39 лет, не жмет?" — жало!!!», — откровенно призналась звезда.

Зато главной цели она достигла — бабуле все очень понравилось. Настолько, что та весь вечер танцевала, а в финале вышла ловить букет. «Ба, ну ты-то куда, дед же смотрит!» — возмущалась невеста. К сожалению или счастью, букет задорная старушка не поймала.

Фото: кадры из передачи