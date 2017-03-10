Сегодня Елена Ваенга появилась в эфире шоу «Наедине со всеми». В откровенной беседе с Юлией Меньшовой она рассказала о своей личной жизни и о том, зачем им с Иваном Матвиенко была нужна пышная свадьба.

Поклонники певицы всегда знали, что семья — самое главное для нее, но они даже не подозревали, насколько. Женщина тоскует по родным и близким, очень скучает по беззаботному детству. В беседе о том, какие чувства обуревают ее, когда она возвращается в поселок Южный, в родительский дом, артистка расплакалась. «Я открываю туалет, а там макраме мамино. Уродливая сова. По-моему, первые попытки мамы сплести макраме. Я ненавидела эту сову… Юля, я открыла эту дверь, встала напротив этой совы… Сказать, что я рыдала, — ничего не сказать...», — поделилась звезда.

Шикарную свадьбу с любимым мужчиной, которая состоялась 30 сентября 2016 года, в день Веры, Надежды и Любви, она тоже устроила исключительно для того, чтобы порадовать близких. Замуж певица вышла в день рождения ее 90-летней бабушки — и это был подарок-сюрприз на праздник.

«У нас не было времени пожениться. Я не видела в этом смысла. Мне не нужна была свадьба «одел кольцо и он мой». Не мой. Как одел так и снял», — призналась она. Елена прожила 17 лет в первом официальном браке, и она поняла, что жизнь до и после ЗАГСа сильно меняется. Во втором ее браке совместная жизнь изменилась, но не так сильно.

«Поэтому очень большое количество людей обиделись на меня за то, что я их не пригласила на свадьбу. Были те люди, которые имели отношение к моей бабушке, в первую очередь. ЗАГС был настолько красивый и бабушка так давно там не была, что бабушка сначала не поняла, что ее привели в ЗАГС. А то, что все были такие красивые, так она поняла, что в честь ее 90-летия и ей будут как адмиральской вдове вручать очередную медаль», — рассказала Ваенга. Платье и кольца влюбленные тоже выбирали под ее вкус.

Публикация от StasSMIRNOV (@hairsmirnov)Сен 30 2016 в 2:53 PDT

Наутро бабушка встала, открыла бутылочку крымского шампанского и сказала: «Ну уж до 100 лет теперь дотяну».

Также певица поведала о доверии в браке. Иногда она обижается на мужа. «Девчачьи вещи все-таки во мне есть», — улыбается она. Но быстро отходит. Мужа, с его стороны, очень раздражало, как она бросала свои туфли, приходя домой. После скандала они однажды не жили вместе 2 месяца. Но потом помирились, и теперь оба работают над собой. «Чтобы не ругаться, я буру тайм-аут. Из 10 раз я стала сдерживаться 6, и это много, поверьте», — призналась артистка.

Но брак — это работа двоих. «Не нужно терпеть плохого мужа», — советует она. Потому что на него будут смотреть дети, они будут несчастны в этой семье. Поэтому как бы ни хотелось «раз и навсегда», это может не получиться. Совместная жизнь — это титанический труд.

Фото: instagram.com, кадры из передачи